Jean Alesi, ex piloto de F1 confirmado no Caramulo Motorfestival

Jean Alesi, o ex-piloto da Ferrari na F1, está confirmado como o cabeça de cartaz do Caramulo Motorfestival, o maior festival motorizado que decorre já nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na serra do Caramulo.

O piloto francês vai marcar presença no Caramulo Motorfestival no sábado e no domingo, confraternizando de perto com os adeptos da Fórmula 1 e com o público em geral. Mas não só. Jean Alesi vai também alinhar na Rampa Histórica Michelin ao volante do mítico Van Diemen RF81, o carro em que Ayrton Senna fez a sua estreia oficial em monolugares na Inglaterra em 1981, e com o qual alcançaria os títulos de campeão da Fórmula Ford 1600, homenageando assim o piloto brasileiro no ano em que se assinalam três décadas sobre a sua morte.

Com 201 corridas na F1, Jean Alesi tornou-se no 5º piloto a participar em mais de 200 Grandes Prémios de Fórmula 1, numa carreira iniciada em 1989 e que, até 2001, teve passagens pela Tyrrell, Benetton, Sauber, Prost, Jordan e, claro está, pela Scuderia Ferrari, sendo ainda hoje um dos pilotos mais acarinhados pelos Tifosi italianos e não só.

O Caramulo Motorfestival é organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal, e conta com o apoio da Aston Martin, Maserati, Porsche, Bentley, Castrol, Alfa Romeo, Kia, Michelin, Strong Charon, Fidelidade, Câmara Municipal de Tondela, Turismo do Centro, Antena 1, RTP, Speedflag, Jornal dos Clássicos e banco BPI | Fundação la Caixa.

Sobre o Caramulo Motorfestival

Fundado em 2006, o Caramulo Motorfestival é o maior festival motorizado em Portugal, tendo por base um evento dedicado aos automóveis e motociclos clássicos e desportivos, que combina a parte de competição com um conjunto de ações lúdicas e turísticas.

Organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Club de Portugal, o Caramulo Motorfestival recebe mais de 1100 automóveis, motos, bicicletas e aviões, integrados num programa com inúmeras atividades e atrações, tais como a Rampa Histórica Michelin, a Coleção de Automóveis, Motociclos, Velocípedes e Brinquedos do Museu do Caramulo, o Caramulo Experience Center, a Feira de Automobilia, a Bikersville, dedicada ao universo das duas rodas, a Motorlândia, dedicada aos mais novos, o Retro Park, com os veículos da nossa história, a Pista Júnior e o Gaming Center, o Air Show, a Pista de TT, o Show de Trial, o Drift Show, concentrações de clubes, atividades lúdicas outdoor, desfiles e encontros de clássicos, exposições temáticas e até música ao vivo.

O Caramulo Motorfestival assume-se assim como um evento orientado não só para os verdadeiros aficcionados dos automóveis e motociclos, mas também para todo o público em geral, em especial para as famílias que, assim, podem desfrutar de um fim de semana inesquecível na Serra do Caramulo.

Mais informação em www.motorfestival.pt.