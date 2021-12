Janita Vieira campeão nacional de Drift aos 17 anos | AutoSport

Janita Vieira sagrou-se no passado fim-de-semana em Lousada campeão nacional de Drift da Classe Semi Pro.

Um 3º lugar na derradeira jornada, disputada na pista internacional nortenha, foi suficiente para o jovem de 17 anos confirmar a conquista do seu primeiro título.

O piloto da equipa algarvia Team GV iniciou-se aos 12 anos nesta disciplina que se disputa a nível federado desde há cinco anos. Aos 14 anos começou a competir no campeonato nacional e aos 17 anos sagrou-se campeão.

O team GV viu também Filipe Vieira terminar o campeonato num lugar de pódio na Classe Pro, a categoria rainha desta disciplina, cujas provas são cada vez mais animadas e presenciadas por um público já muito numeroso.

Nesta temporada disputaram-se cinco jornadas com o circuito internacional de Lousada a ser o palco da abertura e do encerramento. Melgaço, Pinhel e a pista permanente Drift Land na Marinha Grande, completaram o calendário de 2021.

Janita Vieira subiu por quatro vezes ao pódio e conquistou duas vitórias (Melgaço e Drift Land) enquanto Filipe Vieira conquistou três pódios e uma vitória (Drift Land).