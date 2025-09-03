Jaguar XJR-5 preparado para participar no Caramulo Motorfestival

O histórico Jaguar XJR-5, desenvolvido pela equipa americana Group 44, está preparado para participar no Caramulo Motorfestival, com arranque marcado para o dia 5 de setembro, permanecendo até lá em exibição no Museu do Caramulo. Este modelo, que marcou a história das corridas de resistência nos anos 80, destaca-se desde logo pelo seu design aerodinâmico e pelo potente motor V12, que lhe conferem uma personalidade única sobre o asfalto.

O XJR-5 foi projetado por Lee Dykstra e estreou-se em 1982, obtendo sucesso imediato com vitórias em circuitos como Road Atlanta e Lime Rock. Em 1984, a equipa participou nas 24 Horas de Le Mans onde, apesar de não chegar ao fim da prova, acabaria por assinalar o retorno da Jaguar à competição internacional. Em 1985, o XJR-5 termina a clássica francesa em 13º lugar à geral, e primeiro da categoria IMSA GTP.

O Museu do Caramulo oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar de perto este exemplar raro da história automóvel, numa homenagem ao legado da Jaguar nas competições de resistência, e a caminho da evocação sonora desta era brilhante no próximo Caramulo Motorfestival, onde o Jaguar XJR-5 fará a delícia dos entusiastas ao longo das várias subidas na Rampa Histórica do Caramulo.