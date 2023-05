Iniciativa solidária: ‘Help to Helps’/Acreditar em 4 rodas | AutoSport

A ‘Help who Helps, com o apoio da Revista Business Portugal vai efetuar este ano dois grandes eventos a favor da ACREDITAR – Ass. de Pais e Amigos das Crianças com Cancro. O primeiro evento decorrerá no Porto dia 27 de Maio no Aeródromo de Vilar de Luz e contará com um leque de convidados que se associaram a esta iniciativa .

O segundo será em Lisboa dia 8 de Julho, integrado no Almada Extreme Racing onde se esperam mais de 35.000 visitantes durante o fim-de-semana.

Segundo as palavras de Fernando R . da Silva , o principal impulsionador destes eventos,“com a presença das crianças da Ass. ACREDITAR, algumas figuras públicas que se juntaram a nós, o apoio indispensável das empresas patrocinadoras , proporcionaremos a estas crianças momentos felizes e diferentes , ao poderem viver a adrenalina de andar numa viatura de competição ( Porsche 997 GT3 ) , partilharemos das nossas experiências e conseguiremos angariar um apoio financeiro extremamente importante , para entregar a quem tanto faz por estas crianças.

Esta iniciativa solidária tem como objetivo, tal como o seu nome diz “Helpwhohelps “ ou seja , ajudar quem ajuda. Ainda segundo Fernando R . da Silva , “vamos precisar da ajuda de todos , estejam atentos ás redes sociais da Helpwhohelps, da Revista Business Portugal e da ACREDITAR “ .