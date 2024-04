Hyundai Motor apresenta o novo Ioniq 5 N e N1 Cup

A Hyundai Motor Company apresentou o Ioniq 5 N eN1 Cup, na sessão de treinos oficial para as equipas que irão participar no evento de desportos motorizados Hyundai N Festival. Este carro de competição 100% elétrico e único tem como base o veículo elétrico de alta performance Ioniq 5 N, e assinala o início de uma nova era nas corridas sustentáveis: “Estamos incrivelmente orgulhosos por revelar o Ioniq 5 N e N1 Cup, que demonstra o nosso compromisso para com as corridas sustentáveis”, afirmou Till Wartenberg, Vice-Presidente e Diretor da N Brand & Motorsport. “Este automóvel de competição 100% elétrico demonstra, não só, a nossa tecnologia de ponta, mas também a nossa paixão por ultrapassar os limites do que os automóveis elétricos podem alcançar em pista.”

O Ioniq 5 N e N1 Cup utiliza a mesma motorização do Ioniq 5 N de produção, que possui um grupo moto propulsor mais potente e uma bateria com maior capacidade do modelo base Ioniq 5.

O Ioniq 5 N é o primeiro veículo elétrico de alta performance da marca N, apresentando uma forte aceleração e uma potência de até 650 cv, bem como está preparado para utilização intensiva em pista.

Semelhante ao atual Avante (Elantra) da categoria N1, o Ioniq 5 N e N1 Cup é um carro de competição de topo, desenvolvido para pilotos profissionais que competem na categoria N1, e com uma performance em pista melhorada, graças ao uso de pneus slick. A nova categoria eN1, que será introduzida este ano, irá funcionar com regulamentos abertos, para que as equipas possam competir com vários produtos de pneus sem estarem limitadas a um único fabricante.

O Ioniq 5 N eN1 Cup apresenta também uma carroçaria redesenhada. Tem guarda-lamas mais baixos e largos, cavas das rodas mais largas para melhorar a manobrabilidade, mais downforce proveniente dos lips dianteiros e das asas traseiras, e uma melhor performance aerodinâmica. É também mais leve, uma vez que foram removidos componentes desnecessários de forma a reduzir o peso do carro de competição, tendo sido aplicadas jantes forjadas, capot em FRP e janelas em policarbonato. Os espectadores poderão desfrutar dos sons emocionantes proporcionados pelo NGB overboost, pela mudança de velocidades virtual (N e-Shift), e pelo diferenciado e amplificado NAS+ (N Active Sound), com cada equipa a poder desenvolver os seus próprios sons exclusivos.

Para reforçar as medidas de segurança, o Ioniq 5 N eN1 Cup está equipado com os elementos de segurança essenciais, tais como células de segurança, bacquets integrais, e cintos de segurança. Foram implementadas medidas de segurança adicionais, incluindo extintores exclusivamente desenvolvidos para fogos elétricos, extintores para asfixia, e uma localização modificada da porta de carregamento, de forma a garantir o mais elevado nível de segurança nas corridas de veículos elétricos.

Motorização elétrica

Especificação do sistema de potência elétrico do Ioniq 5 N

Motor: Dianteiro 166 kW / 226 CV, Traseiro 282 kW / 383 CV (Total: 650 CV)

Bateria: 84.0 kWh

Sistema de carregamento múltiplo de 800V, 400V

Velocidade máxima de carregamento: 350 kW

Tempo de carga: 10~80% em 18 minutos (em condições ideais)

Sistema de carregamento múltiplo de 800V, 400V

Velocidade máxima de carregamento: 350 kW

Suspensão Amortecedores ajustáveis em dois níveis Altura e camber ajustável Travagem 6P à frente , 4P com pinças forjadas atrás Pneus e rodas Pneus de competição slick de 18" Jantes forjadas de 18" 11J Exterior Kit aerodinâmico desportivo de elevada downforce e guarda lamas largos Segurança Célula de segurança soldada multipontos de acordo com a norma FIA (Apêndice J) Bacquets integrais, cintos de segurança de 6 pontos Dispositivo de corte de alta tensão Indicador de aviso de alta tensão Manto de asfixia de fogo Modificação da localização da porta de carregamento Peso total (Aprox. 1,970 Kg) Tecnologias de destaque do Ioniq 5 N N e Shift N Active Sound+ (amplificado N Grin Boost N Battery Preconditioning

O Hyundai N Festival promove o crescimento e desenvolvimento da cultura dos desportos motorizados na Coreia

Durante mais de 20 anos, a Hyundai patrocinou e organizou várias competições de corrida, começando com o Hyundai Click Speed Festival e o Korea Speed Festival e, mais recentemente, o Hyundai N Festival, que se tornou agora a maior competição, monomarca, para pilotos profissionais na Coreia.

À semelhança da atual categoria Avante (Elantra) N1, a categoria eN1 destina-se exclusivamente a pilotos profissionais e o carro de competição não pode ser conduzido em estradas públicas. O “e” em eN1 refere-se à motorização totalmente elétrica, realçando o compromisso da Hyundai com as corridas sustentáveis.

A próxima época irá servir como um período experimental para as corridas de veículos elétricos, marcando a primeira introdução de corridas de veículos elétricos no Hyundai N Festival. O Hyundai Ioniq 5 N e N1 Cup será testado e melhorado através do ambiente rigoroso dos desportos motorizados, na fase ‘Proto’. Esta temporada irá também proporcionar uma oportunidade para as equipas de competição, pilotos, e fiscais aprenderem e desenvolverem a competição de veículos elétricos de alta performance. Além disso, as infraestruturas de carregamento, as medidas de combate a incêndios, e a resposta a emergências serão melhoradas durante a época de testes.

O Hyundai N Festival irá ter início com a ronda de abertura no Inje Speedium, a 27 de abril. A categoria eN1 terá os seus treinos oficiais durante a ronda de abertura, seguidos de 10 corridas na quinta etapa. O formato da competição será variado, incluindo corridas eliminatórias individuais e corridas sprint tradicionais – permitindo uma compreensão abrangente –, e o teste de vários métodos de corridas de veículos elétricos.

“Através da Categoria eN1, o nosso objetivo final é estabelecer a Hyundai Motor como líder na plataforma de desportos motorizados de veículos elétricos, promovendo o crescimento e desenvolvimento da vibrante cultura de desportos motorizados na Coreia, ao mesmo tempo que causa um impacto retumbante à escala global”, afirmou Joon Park, Diretor do N Brand Management Group. Com a categoria eN1, estamos preparados para redefinir o futuro das corridas e abrir caminho para conquistas eletrizantes no desporto automóvel.