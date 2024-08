Hugo Lopes confirmado nos FIA Motorsport Games

Os FIA Motorsport Games, conhecidos pelos Jogos Olímpicos dos desportos motorizados, vão ter lugar de 23 a 27 de outubro de 2024 em Valência, Espanha e à semelhança de anos anteriores, a FPAK vai ter uma comitiva a representar Portugal.

As diversas categorias dividem-se em Circuitos (GT, GT Sprint, Formula 4, Touring Car), Drift,

Ralis (Rally2 – Tarmac & Gravel), Rally4 – Tarmac & Gravel, Historic Rally – Tarmac & Gravel e Rally All-Stars.

No Off Road teremos o Cross Car Junior, Cross Car Senior e Cross Car Eco

No Karting, Karting Sprint Junior, Karting Sprint Senior, Karting Endurance, Karting Mini e

Karting Slalom

Na categoria Electric Street, o Auto Slalom.

Por fim, os Esports, com Esports Circuits e Esports Rally

Hugo Lopes é a mais recente aquisição da comitiva portuguesa: “É com muito orgulho que anuncio que, eu e o Valter Cardoso vamos representar Portugal nos Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados, os FIA Motorsport Games, que se vão realizar no Circuito Ricardo Tormo em Valência. Vamos levar o nosso Peugeot 208 até Espanha para participar na categoria de Rally4 Gravel e vamos fazer o nosso melhor para trazer uma medalha para o nosso país”.

Confirmados estão ainda também Rafael Cardeira e Luís Boiça, que irão representar as cores portuguesas na categoria Rally4 Tarmac com o Peugeot 208 Rally4: “será uma honra poder representar Portugal nesta competição e claramente um dos pontos mais altos na minha carreira. Seguimos com o objetivo de voltar para casa de medalha ao peito, pois sabemos que somos fortes em asfalto e será positivo não só para nós como para o desporto automóvel nacional se conseguirmos alcançar o Top 3.”

No Karting, há muito foram conhecidos três representantes lusos: Xavier Lázaro, Martim Marques e Miguel Silva serão os representantes portugueses nos FIA Motorsport Games nas categorias Karting Sprint Mini, Júnior e Sénior.

Xavier Lázaro de apenas 10 anos, que ainda no passado fim de semana obteve o terceiro lugar na Final da Mini Sub 10 na derradeira etapa da WSK Open Series – garantindo a 3ª posição final na competição levada a cabo pela WSK Promotion -, vai disputar o Karting Sprint Mini. Martim Marques de 12 anos enfrentará a categoria Sprint Júnior e Miguel Silva de 19, o pelotão da Sprint Sénior.

Os três pilotos têm provas dadas no karting nas respetivas categorias. Xavier Lázaro foi campeão da iniciação, venceu em 2023 a Taça de Itália de Karting na categoria Mini, além do referido feito do passado fim de semana em Itália.

Martim Marques venceu as finais mundiais Rotax Micro Max em 2022 após ter assegurado vários títulos nacionais. Miguel Silva foi campeão nacional na categoria X30 em 2020 e desde então internacionalizou a sua carreira desportiva participando nos mais competitivos campeonatos da Europa de karting.

No Karting a FPAK inscreveu ainda um quarteto feminino no Karting Endurance nos FIA Motorsport Games: Margarida Furtado, Francisca Queiroz, Matilde Magalhães e Mariana Machado serão as representantes portuguesas.