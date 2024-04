Honda Racing Gallery inaugurado no Circuito de Suzuka

A Honda Motor Co., Ltd inaugurou a Honda Racing Gallery, espaço criado pela marca no Circuito de Suzuka, para exposição da linhagem de monolugares de F1 da Honda. A galeria funcionará enquanto centro de comunicações da Honda sobre as suas atividades de desporto motorizado e inclui a apresentação dos desafios que a Honda enfrentou para se tornar “número um do mundo”, bem como várias tecnologias de competição. A galeria foi inaugurada no dia 5 de abril de 2024, primeiro dia do Grande Prémio do Japão1 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA2 (F1), que teve lugar no Circuito de Suzuka, na Prefeitura de Mie, Japão.

Na perspetiva de ser um centro de comunicação da Honda relativo às suas atividades nos desportos motorizados, a Honda Racing Gallery foi concebida como um espaço onde os visitantes podem “experienciar” a determinação da Honda em vencer, e as tecnologias desenvolvidas e acumuladas por via da competição. As peças expostas incluem sucessivas gerações de máquinas de corrida, motores e unidades de potência da Honda que participaram em competições, principalmente em corridas de F1, num ano em que se assinala o 60º aniversário da primeira participação da Honda numa corrida de F1*3.

A Honda tem vindo a apresentar os seus produtos e atividades corporativas, bem como os pensamentos e a paixão que lhes são dedicados, numa perspetiva histórica, global e dos desportos motorizados, em diversas exposições e instalações centradas em experiências práticas, onde se inclui a Honda Welcome Plaza Aoyama (Minato-ku, Tóquio) e o Honda Collection Hall (Motegi, Tochigi).

Com este novo centro de comunicações, a Honda continua com o seu propósito de proporcionar as melhores experiências e com elevado padrão de qualidade a todos os clientes e fãs da marca.

Após entrarem na galeria, os visitantes atravessam o “túnel da velocidade”, que gera uma sensação de velocidade e de entusiástica expetativa, antes de acederem ao salão principal, concebido como um espaço em tons negros sem luz exterior, para que as cores e as formas das máquinas de corrida sobressaiam sob os projetores.

Em exibição no centro do salão principal estão as duas máquinas de F1 que se juntaram para transcender o tempo: o Honda RA272, que proporcionou a primeira vitória de sempre da Honda numa corrida de F1, no Grande Prémio do México em 1965, e o Honda RB16B da Red Bull Racing, com que Max Verstappen conquistou o Campeonato do Mundo de Pilotos em 2021. Olhando para estes dois monolugares de F1 lado a lado, os visitantes podem sentir os extraordinários progressos operados até à data nas máquinas de F1.

Adicionalmente, um conjunto de monolugares de F1, é exposto na parte de trás do salão principal, mostrando a história dos desafios e das vitórias da Honda nas corridas de F1. O painel por detrás de cada máquina possui um ecrã de grandes dimensões que conduz à história da máquina, permitindo aos visitantes apreciar a “história da vitória”.

Também em exposição estão os motores e as unidades de potência de F1 da Honda do passado, os quais foram desenvolvidos e aperfeiçoados com o intuito de se tornarem à época nos números um do mundo. Os visitantes podem ver a essência da excelência tecnológica em cada item.

Área de exposição especial (B1)

Na área de exposição especial estão exibidas máquinas associadas a uma corrida específica realizada no Circuito de Suzuka. A Exposição Especial do Grande Prémio do Japão de F1 teve início no dia da inauguração, sexta-feira, 5 de abril de 2024. Estão também a ser planeadas, para o futuro, exposições especiais de máquinas de corrida de várias outras corridas, incluindo SUPER GT, Campeonato Japonês de Super Fórmula (SF) e 8 Horas de Suzuka de Resistência.