Homenagem a Michael Schumacher junta Vettel e Domenicali a pilotos do DTM | AutoSport

O antigo basquetebolista alemão Dirk Nowitzki, que foi jogador dos Dallas Mavericks na NBA, e Mick Schumacher, piloto da Haas na Fórmula 1, uniram-se para realizar um jogo de futebol em memória de Michael Schumacher cujas receitas beneficiarão projetos sociais da Fundação Dirk Nowitzki e a Fundação ‘Keep Fighting’ da família Schumacher.

O evento “Champions for Charity” realiza-se no dia 24 de agosto e contará com várias figuras do desporto, incluindo Sebastian Vettel e o diretor executivo da Fórmula 1 Stefano Domenicali. Participam ainda cinco estrelas do DTM: o atual campeão Maximilian Götz, Maro Engel, Kelvin van der Linde, Felipe Fraga e o vencedor Le Mans e o agora diretor de equipa e vencedor das 24 Horas de Le Mans, Timo Bernhard.

Os jogadores de futebol Lukas Podolski, Timo Werner, Christoph Kramer e Florian Neuhaus, assim como Mats Hummels, juntam-se às duas equipas ‘all-star’ em honra da lenda da Fórmula 1 no Waldstadion em Frankfurt, que contará ainda com a presença do jogador de ténis de mesa Timo Boll, o antigo esquiador Felix Neureuther, o antigo jogador de hóquei em campo Moritz Fürste e o antigo jogador de andebol Christian Schwarzer.

“Estou realmente feliz por Seb [Vettel] e Stefano [Domenicali], já terem confirmado a sua participação”, afirmou Mick Schumacher sobre o evento. “Mesmo que não se realize uma corrida na Alemanha, ainda estamos a conseguir que a malta venha aqui com chuteiras de futebol. O que é verdade para todos nós é: se nos divertimos e fazemos algo de bom ao mesmo tempo, essa é a combinação perfeita. Claro, é por isso que estamos à espera de muitos espetadores”.

O evento “Champions for Charity” já se realizou em 2016, 2017 e 2019, regressando agora em 2022.