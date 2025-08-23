HistÃ³rias do baÃº: Quando Pedro Matos Chaves atendeu…Paul Newman

Em 1993 Disputei a FÃ³rmula Indy Lights, ano em que tambÃ©m o Nigel Mansell trocou a F1 pela FÃ³rmula Indy. Por coincidÃªncia, encontrÃ¡mos-nos num teste em Phoenix e foi aÃ que, na paragem para o almoÃ§o, ouvi o telefone de uma cabina a tocar com insistÃªncia. Apesar da surpresa por alguÃ©m estar a ligar para uma cabina telefÃ³nica (hÃ¡ 20 anos, os telemÃ³veis jÃ¡ eram vulgares), atendi e, do outro lado da linha, alguÃ©m pedia para falar com alguÃ©m da Newman-Haas Racing Ainda pensei desligar, mas face Ã educaÃ§Ã£o e eloquÃªncia de quem estava do outro lado, resolvi perguntar com quem queria falar, em concreto:Â “Pode ser com o Nigel Mansell”. Fiquei ainda mais incrÃ©dulo. Quem Ã© que tÃ£o absurdo ligava para uma cabina telefÃ³nica para falar com o CampeÃ£o do Mundo de F1 em tÃtulo? Ainda assim resolvi aceder ao pedido. “HÃ¡ aqui uma pessoa que quer falar contigo”, gritei para o Mansell. Mas ele, conhecendo-me hÃ¡Â vÃ¡rios anos e sabendo da minha apetÃªncia por brincadeiras, respondeu com um gesto tipo “fuck you Pedro!Â» Mas perante a minha persistÃªncia… “Olha, pergunta quem Ã©…”
Relutante, fiz a pergunta e do outro da linha… “Paul Newman!” Eu estava a falar com o Paul Newman? O que eu sei Ã© que quando, timidamente, disse ao Mansell quem era (atÃ© eu duvidava), de imediato deu um salto e correu para a cabina. Depois lÃ¡ me explicaram que era uma prÃ¡tica comum do Paul Newman
Que apesar de cÃ©lebre e sempre muito ocupado, fazia sempre questÃ£o de arranjar tempo para saber como as coisas corriam com a sua equipa…