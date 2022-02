História e Palmarés da Corrida dos Campeões | AutoSport

Quem olhar para o que foi a primeira edição da ‘Race of Champions’ e recordar o que foram os últimos anos do evento – antes deste, na neve e gelo – realizado em estádios, encontra muito poucos pontos comuns a uma competição que começou em 1988 como homenagem a Henri Toivonen.

Colocada de pé por Michèle Mouton e Fredrik Johnsson, o evento juntava inicialmente os melhores pilotos de ralis e era realizado em traçados que foram provavelmente os precursores das muitas super-especiais que hoje em dia se realizam um pouco por todo o lado.

Nos primeiros anos a prova vagueou entre Montlhéry, em França, realizou-se no ano seguinte no Nürburgring e posteriormente dois anos em Espanha, Barcelona e Madrid antes de se disputar pela primeira vez num estádio. Originalmente disputava-se apenas a Corrida dos Campeões, mas em 1999 foi adicionada a Taça das Nações, onde equipas de países (pilotos de ralis, pistas e motos) se defrontavam pelo orgulho nacional. A partir de 2004 a competição trocou a terra pelo asfalto de pistas criadas artificialmente, numa mudança que levou os heróis para mais perto do público, mas que perdeu muito do seu élan pois as pistas estreitas e demasiado sinuosas dos estádios não permitiria nunca mais o espetáculo que até ali tinha lugar.



O evento passou a juntar plantéis cada vez mais bem compostos, com os grandes campeões a marcarem presença assídua, dando um brilhantismo à competição, muito mais pelos nomes presentes, do que pelo espetáculo que proporcionaram nos traçados. Depois do Stade de France, seguiu-se Wembley, em Londres, Pequim na China, Düsseldorf na Alemanha, Bangkok na Tailândia, Barbados, Londres novamente , Miami, Riade na Arábia Saudita, Cidade do México e agora na Suécia.



Nos primórdios do evento, por lá passaram nomes como Björn Waldegaard, Walter Röhrl, Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Miki Biasion e carros tão díspares como o Audi Quattro S1, BMW M3, Ford Sierra RS Cosworth, Lancia Delta Integrale, Opel Manta 400 e Peugeot 205 Turbo 16, entre outros. Na ‘era’ dos estádios, nasceu o conceito do ROC Car, um tipo de carro mais adaptado aos circuitos dos estádios, sendo também utilizados desde Ferrari a Porsche, Renault Mégane Trophy, etc.



Em termos de palmarés, logicamente nos primeiros anos os pilotos de ralis deram cartas, mas curiosamente na primeira edição num estádio, o finlandês Heikki Kovalainen fez uma desfeita aos franceses ao bater o jovem Sébastien Loeb na sua casa, com a honra gaulesa a ser salva por Loeb e Jean Alesi, que triunfaram na Taça das Nações.

Na competição principal os triunfos têm-se alternado entre homens dos ralis e das pistas e em 2010 Portugal somou a sua única vitória na competição, com Filipe Albuquerque a bater Sebastian Vettel e Sébastien Loeb, este na final. Didier Auriol e Sébastien Loeb com quatro triunfos na Corrida dos Campeões são os pilotos que mais venceram, e a Alemanha com oito vitórias na Taça das Nações, encabeçam os respetivos palmarés.