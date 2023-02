‘Há Prova’ da FPAK no Facebook do AutoSport | AutoSport

‘Há prova’ é um programa da FPAK em formato noticiário que divulga a atualidade desportiva. Vai para o ar todas as quartas-feiras às 21.30h no Facebook da federação (https://www.facebook.com/FPAK2) e a partir de hoje também no Facebook do AutoSport.

João Carlos Costa conduz o programa em que se fala de todas as competições da federação com resumos do fim de semana ou mesmo antevisões, dando a conhecer tudo o que vai acontecendo nas provas nacionais, bem como os resultados dos pilotos portugueses no estrangeiro. Para além das notícias semanais, os programas terão também convidados em estúdio para debater a atualidade. Hoje às 21.30h, “Há prova” em https://www.facebook.com/FPAK2/ e no https://www.facebook.com/autosportpt