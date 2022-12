Guia de Natal AutoSport | AutoSport

Porque não queremos que lhe faltem ideias para as suas prendas de Natal, ou mesmo para se auto prendar, deixamos-lhe aqui um conjunto de sugestões para alimentar a paixão pelo desporto automóvel. Os melhores livros para se manter informado, os melhores jogos para a mais confortável das bacquets, o sofá lá de casa, onde pode seguir a máxima “If In doubt, flat out” (na dúvida, pé a fundo). Por nós, não lhe vão faltar razões para passar o Natal a 300 km/h…

Livro RALLYE-125 anos

Resenha da memória da história dos ralis em todo o mundo, com o emocionante manancial de estórias humanas, de vitórias e grandes feitos. Pela primeira no mundo editorial, a evolução da mecânica dos carros dada na descrição dos modelos mais marcantes de cada época e em gráficos do ganho de performances nas principais provas. Desde as primeiras provas cidade a cidade no final do Sec XIX até aos ralis mais prestigiantes e competitivos dos primeiros vinte anos do Sec XXI.

Prefácios de Jean Todt, Presidente da FIA; Carlos Barbosa, Presidente da Comissão de Ralis da FIA, e do ACP; Carlos Sainz, bi-campeão mundial de ralis e tri-vencedor do Paris-Dakar; e Armindo Araújo, bi-campeão mundial PWRC e hexacampeão nacional de ralis.

As emoções e as gentes dos ralis em 280 páginas de 25×28,8 cm com mais de 350 fotos e mais de 50 ilustrações. A cores e preto.

HISTÓRIA DO RALI DE PORTUGAL- 50 EDIÇÕES DE 1967 A 2016

No ano em que o Rali de Portugal comemorou 50 edições, o AutoSport contou a história com um Magazine Histórico, contando a história e ‘estórias’ de 50 edições de 1967 em 148 páginas

Livro AutoSport Capas Anos 80

12 anos de capas do AutoSport, de 1977 a 1989

Livro AutoSport Capas Anos 90

12 anos de capas do AutoSport, de 1990 a 1999

ANOS 90 + ANOS 80 : OS LIVROS DAS CAPAS AUTOSPORT

Para quem é um verdadeiro apaixonado pelo desporto motorizado a possibilidade de adquirir, com o lançamento da edição limitada do livro das capas dos anos 90, a edição de capas dos anos 80 agora reeditada a um preço extraordinário.

McKlein Rally Calendar 2023 – The Wider View

Com quase um metro de largura, e com fotos do WRC de cortar a respiração, o calendário mural oficial do Mundial de Ralis ‘McKlein Rally 2023 – The Wider View’ continua a mostrar o fascínio dos ralis.

Calendário Motorsport Classic 2023

A Targa Florio, a prova de 1000 quilómetros no “Inferno Verde” Nurburgring, o Rally Monte-Carlo – o calendário mais recente da série “Motorsport Classic” cobre mais uma vez os grandes momentos do passado do desporto motorizado. Uma viagem nostálgica através da história das corridas.

WRC 50 – The Story of the World Rally Championship 1973-2022

Como celebração das 50 temporadas do mais espectacular desporto motorizado, aqui está o WRC 50, livro que permite olhar para trás para estas lendas automóveis e humanas de Colin McRae a Sébastien Loeb, dos Grupos B aos Rally1 híbridos. Está tudo aqui, neste livro.

Loja da Fórmula 1

Muita coisa em promoção na loja online oficial de Fórmula 1, merchandising, roupa das equipas, acessórios, etc.

Loja do WRC

Loja oficial do WRC, todo o merchandising das equipas desde vestuário a acessórios, etc.

