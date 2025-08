Guenther Steiner perto de comprar a Tech3 de MotoGP, com a “ajuda” portuguesa

O ex-chefe da Haas na Fórmula 1, Guenther Steiner, está prestes a adquirir a equipa Tech3 de MotoGP, numa operação avaliada em mais de 20 milhões de euros. A compra envolve a estrutura fundada em 1990 por Hervé Poncharal e Guy Coulon, atualmente ligada à KTM.

Numa notícia avançada pelo autosport.com, Steiner não estará sozinho no negócio: o investimento principal virá da Apex, empresa que gere ativos para cerca de 100 atletas de elite, incluindo o piloto de F1 Lando Norris.

A Apex é um fundo de investimento português gerido pela Apex, com sede em Lisboa e liderada por António Caçorino, com António Félix da Costa como cofundador. Conta com a participação de mais de 70 atletas de renome mundial. Estes atletas atuam não apenas como investidores, mas como parceiros estratégicos, contribuindo com conhecimento e alavancando a rede do fundo.

Poncharal confirmou conversas com Steiner e admitiu a possibilidade deste entrar como sócio, investidor ou mesmo novo líder da equipa. A intenção será manter a estrutura atual da Tech3, incluindo os funcionários, pilotos e sede em França, com Steiner a assumir gradualmente a liderança.

A possível entrada de Steiner coincide com a recente compra da Dorna (organizadora do MotoGP) pela Liberty Media, atual detentora da Fórmula 1, num movimento que poderá aproximar os dois campeonatos. Lewis Hamilton também demonstrou interesse em entrar no MotoGP como proprietário de equipa.

A KTM, que fornece as motos da Tech3, comprometeu-se a continuar no MotoGP até 2026, e os contratos dos atuais pilotos Maverick Viñales e Enea Bastianini não serão afetados, visto que estão diretamente ligados à marca austríaca.

A venda da Tech3 surge num momento de valorização crescente do MotoGP, com várias equipas satélite a receber propostas de investidores e grandes empresas.