Guarda Racing Days realiza-se a 8 e 9 de julho | AutoSport

Ganhou o título de ‘Corrida dos Campeões’ e desde a primeira edição que reúne o agrado de pilotos e das gentes da Guarda. A edição de 2023 realiza-se nos dias 8 e 9 de julho no habitual traçado da Cidade Mais Alta e com uma lista de inscritos já com 30 nomes.

O Guarda Racing Days reúne pilotos de todas as disciplinas do desporto automóvel, das pistas ao todo-o-terreno. Utilizando o percurso habitual desenhado na encosta junto ao Hotel Versatile, o “Guarda Racing Days”, apresenta-se com cerca de 1,5 quilómetros muito exigente, técnico e polvilhado de subidas e descidas de cortar a respiração que culminam no famoso salto. Percorrido por duas vezes, foi alvo de algumas alterações sempre com o intuito de melhorar, primeiro, a segurança, depois, a espetacularidade do percurso.

Os campeões, por seu turno, dizem presente neste evento com destaque para a espetacular Toyota Hilux T1+ do BP Ultimate Adventure Team que traz até a Guarda o oito vezes Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, “rookie” do ano no Dakar 2016 e Campeão de Portugal de Circuitos/GT, Miguel Barbosa. Ainda na mesma equipa, Luís Portela de Morais vai pilotar o não menos espetacular OT3.

A Domingos Sport, ausente de última hora da edição 2022, regressa ao Guarda Racing Days com uma robusta formação de três Mitsubishi Lancer Evo para Paulo Ferraz, Ricardo Domingos e João Araújo e, ainda, o piloto açoriano, Rui Borges ao volante de um Can-Am. Uma equipa a ter em linha de conta para os primeiros lugares.

Com Rui Sousa, Campeão do Mundo FIA de Bajas na categoria T2 e Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, e Fernando Barreiros, Campeão Ibérico de Todo-o-Terreno na categoria T2, a Prolama Competição apresenta-se na Guarda com as competitivas e fiáveis Isuzu D-Max.

Assinala-se o regresso da Art of Speed ao Guarda Racing Days, cujo irrequieto Renault Twingo será pilotado por Frederico Luís. Mas a participação da equipa de Coimbra não se fica por aqui e Acácio Arinto, coordenador geral do Desafio Kumho Portugal, juntamente com o antigo secretário de Estado da Juventude e Desporto, Herminio Loureiro vão também estar ao volante do Twingo.

O tricampeão de Portugal de Ralis dispensa apresentações: Fernando Peres vai trazer até à Cidade Mais Alta o muito bem preparado Mitsubishi Lancer Evo e será, certamente, um dos candidatos aos lugares cimeiros da competição. António Pinto dos Santos também estará presente no Guarda Racing Days com a Renault 4L que já andou pelo Mundial de Ralis e completou em 2022 o Rali Safari Classic. Um espetáculo dentro do espetáculo.

Destaque para a primeira participação de uma senhora no Guarda Racing Days. O Escape Livre orgulha-se de receber Daniela Lopes que vai enfrentar o desafio do traçado da Cidade Mais Alta com o seu Peugeot 206 GTI. Uma participação a seguir.

A Guarda estará representada pelos seus melhores pilotos, com António Matias, Diogo Caramelo, Tiago Cabral e Fábio Cruz prontos para dar espetáculo. E, desta feita, o piloto guardense mais reconhecido no país e além-fronteiras, não vai faltar ao encontro com o Guarda Racing Days. Francisco Carvalho vai estar aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX, regressando aos pisos de terra onde começou a sua carreira.

Neste momento estão inscritos 30 pilotos em todas as categorias destacando-se pela primeira vez na categoria Off Road a presença de dois carros de Kart Cross para José Silva e Kevin Saraiva.