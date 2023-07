Guarda Racing Days: Pilotos e máquinas entusiasmaram o muito público | AutoSport

O Guarda Racing Days, organização do Clube Escape Livre e da Câmara Municipal da Guarda, conheceu o primeiro dia de competição com as sessões de treinos livres. Foram 28 as formações de pilotos e máquinas que se lançaram na pista mista desenhada na encosta do Hotel Versatile. Muito espetáculo e alguns percalços deixaram os muitos espetadores presentes em polvorosa, prometendo o dia de prova ainda mais emoção.

O apelido de “Corrida dos Campeões” faz ainda mais sentido na edição 2023 do Guarda Racing Days. Pilotos como Miguel Barbosa, Fernando Peres, Giorgino Pedroso e Francisco Carvalho, dão o mote para uma prova que recebeu 28 pilotos e máquinas que já enfrentaram o desafiador percurso da prova beirã desenhado na encosta do Hotel Versatile.

O Clube Escape Livre tem vindo a evoluir a pista ano após ano e 2023 não fugiu à regra.

Por isso, as sessões de treinos livres forma muito importantes para descobrir as alterações implementadas e afinar as máquinas.

O mais rápido da primeira sessão de treinos livres foi o Mitsubishi de João Araújo, seguido do competitivo Toyota Yaris GR da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup pilotado por Carlos Fernandes. O terceiro mais rápido foi Nuno Rodrigues, aos comandos de um Can-Am Maverick.

Infelizmente, alguns pilotos já conheceram adversidades, nomeadamente, Miguel Barbosa que compareceu no Guarda Racing Days ao volante de um Can-AM SSV e não com a poderosa Toyota Hilux T1+ que não ficou pronta a tempo de ser levada para a Guarda.

Na segunda sessão de treinos livres, João Araújo manteve o ritmo da primeira sessão, voltando a ter como rival o Yaris GR de Carlos Fernandes e o Mitsubishi Lancer Evo IX de Francisco Carvalho. Luís Portela de Morais teve mais sorte que Miguel Barbosa e com o mesmo Can-Am que o deixou apeado o campeão de Portugal de todo-o-terreno, dominou a sessão e fez, mesmo, o melhor tempo no conjunto das duas sessões.

Contas feitas ao primeiro dia de competição do Guarda Racing Days, destaque para o muito público presente, para a qualidade de máquinas e pilotos e para um circuito que, graças às melhorias introduzidas pelo Clube Escape Livre, está cada vez mais exigente e do agrado dos pilotos.

O programa do Guarda Racing Days termina amanhã com a realização do “Warm Up” a partir das 10 horas até às 12 horas, arrancando a primeira manga às 13h30. A segunda manga começará às 16h30 e a Super Final, que irá decidir o grande vencedor, disputa-se a partir das 18h00.