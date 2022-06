Guarda Racing Days no fim de semana | AutoSport

Realizam-se no próximo fim de semana o O Guarda Racing Days. Miguel Correia encabeça a lista de favoritos, marca presença também o vice-campeão de Espanha em T2, Fernando Barreiros, com a Isuzu D-Max.

O evento promete ser competitivo e um grande espetáculo para o público que dispõe de um verdadeiro anfiteatro para assistir.

Quase 30 pilotos, distribuídos pelas quatro categorias disponíveis: Ralis, SSV, Todo-o-terreno e Off Road, vão competir para suceder aos vencedores anteriores, Alexandre Borges e Miguel Correia, também eles decididos a ser os primeiros a repetir a vitória na prova do Clube Escape Livre.

Com entrada gratuita para o público, a pista de asfalto e terra está situada no centro da cidade de fácil acesso e para os que vêm de fora com parques de estacionamento específicos na zona norte.

A manhã de sábado é preenchida com as verificações e reconhecimentos da pista e a tarde ocupada com as sessões de treino e os drives que todos os pilotos podem fazer. No domingo, amanhã está reservada ao warm-up e à tarde às corridas.

Ocuparam o lugar de secretários de Estado do Desporto, nos últimos anos, e vão agora estar ao volante de um Renault Twingo da futura Super Fun Cup. Hermínio Loureiro, Emídio Guerreiro e João Paulo Rebelo prometem luta renhida!

Para além da competição, outro espetáculo está garantido com a presença de Marco Martins ao volante do seu ‘irrequieto’ Mini metro e de Fernando Silva no espetacular Bentley Continental que vai fazer Co Drives com a colaboração da união distrital das Instituições de Solidariedade Social da Guarda.

Em resumo, todos os ingredientes estão reunidos para um grande fim-de-semana automóvel na cidade mais alta de Portugal.