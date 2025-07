Guarda Racing Days no fim de semana

A Câmara Municipal da Guarda e o Clube Escape Livre convocam todos para um fim de semana de competição ao mais alto nível na cidade mais alta, sábado a partir das 14.30 para as sessões de treinos e domingo de manhã para o “warm up”, enquanto as mangas que vão ditar o vencedor serão realizadas da parte da tarde

Voltaremos a ter o duelo de ex-secretários de Estado entre Herminio Loureiro e Emídio Guerreiro, destacando, ainda, a presença de José e Dinis Rogeira, pai e filho, que participam no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, bem como do espetacular kartcross de Bruno Oliveira.

Alexandre Borges vai tentar aumentar o recorde de vitórias no Guarda Racing Days, enquanto Fernando Peres, ex-campeão de Portugal de Ralis, será desafiado por Francisco Carvalho, atual líder da categoria GT4 Bronze do Campeonato de Portugal de Velocidade.

Os “Dias de Corrida” estão de regresso à Guarda com a realização de mais um Guarda Racing Days, que arranca este sábado com o confronto dos vários pilotos em viaturas diferentes. Novidades são os acessos que a organização, a cargo da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre, desenhou para que os espetadores possam estar mais perto da ação, mas sempre longe do perigo.

