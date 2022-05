Guarda Racing Days já tem pilotos confirmados | AutoSport

Os dias de corrida estão de regresso à cidade da Guarda no fim-de-semana de 2 a 3 de julho numa aposta do Município da Guarda em colaboração com o Clube Escape Livre. E, Alexandre Borges e Miguel Correia, os vencedores das duas primeiras edições do Guarda Racing Days estão já confirmados!

O Guarda Racing Days é uma prova de características únicas em Portugal pois reúne as categorias Ralis, SSV, Todo-o-Terreno e Off Road numa só corrida que tem ainda o aliciante de se desenrolar num circuito praticamente no centro da cidade mais alta e em anfiteatro, o que significa que o público tem uma visão extraordinária sobre a pista e o seu olhar alcança grande parte da mesma.

Num misto de terra e asfalto, o Guarda Racing Days tem sempre atraído grandes nomes do desporto automóvel nacional. Já ali correram Armindo Araújo, Pedro Matos Chaves, Fernando Peres, Luís Cidade, Pinto dos Santos, Alexandre Borges, Manuel Correia, Santinho Mendes, Fernando Teotónio, Miguel Correia, António Matias, Filipe Campos, Rui Sousa e tantos, tantos outros, muitos deles campeões nacionais.

E, aproximando-se o fim-de-semana de grandes corridas na Guarda começam a conhecer-se pilotos que não querem faltar à chamada do Clube Escape Livre. Desde logo os vencedores das edições de 2019 e 2021 (2020, devido à pandemia não houve prova) respetivamente Alexandre Borges e Miguel Correia, que já confirmaram a sua inscrição para a Guarda. Alexandre Borges já foi campeão nacional e Miguel Correia é um dos pilotos mais promissores do campeonato de Portugal de Ralis. Mas também Pinto dos Santos na famosa Renault 4L que recentemente surpreendeu no Rali Safari, Rui Sousa em Isuzu e Manuel Correia em Mitsubishi, ambos na categoria TT são alguns dos confirmados para os dias de corrida na cidade da Guarda de 2 a 3 de julho.

Domingos Sport e ARC em destaque na Guarda

Estas são duas das mais reconhecidas equipas de preparação de automóveis para competição e ambas já correram na Guarda onde as respetivas cores se destacaram ou venceram mesmo. A ARC repete a presença de Miguel Correia desta vez na categoria Ralis e de Manuel Correia no seu habitual e sempre espetacular Mitsubishi, na categoria Todo-o-Terreno.

Já a Domingos Sport aposta forte no Guarda Racing Days e vai trazer nada mais nada menos que seis formações: Daniel Ferreira / Rodrigo Pinheiro em Mitsubishi Lancer Evo VI, Hugo Ribeiro / Filipe Correia em Peugeot 205, Telmo Garcia / Maria Pereira em Peugeot 309, Gonçalo Horta / Diogo Ferreira em Renault Clio e, claro, Fernando Teotónio em Mitsubishi que tanta luta e espetáculo proporcionou o ano passado. A fechar esta excelente lista destaca-se a presença de um dos nomes maiores dos Ralis em Portugal: Adruzilo Lopes. O piloto da Domingos Sport, que é acompanhado por Paulo Leones, venceu este fim-de-semana o Rali de Mortágua no Campeonato Promo de Ralis e promete ser cabeça de cartaz na cidade mais alta.

Uma lista que certamente irá crescer nas próximas semanas e animar os dias de corrida na Guarda, cidade onde o Município e o Clube Escape Livre irão apresentar todas as novidades em conferência de imprensa que terá lugar no princípio de junho.