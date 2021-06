Guarda Racing Days está de regresso | AutoSport

2021 assinala o regresso da adrenalina dos dias de corridas à cidade mais alta, capital do bem receber – O Guarda Racing Days está de volta!

Os próximos dias 10 e 11 de julho vão ficar marcados pelo regresso dos melhores pilotos e das suas magníficas máquinas à pista do Guarda RacingDays, uma organização da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre e um dos mais aguardados eventos de desporto motorizado no interior do país.

A prova, realizada na malha urbana da cidade e debaixo de todas as regras da FPAK e da Direção Geral de Saúde, espraia-se num traçado misto espetacular, com 1,5 quilómetros, parte em asfalto e parte em piso de terra, onde a velocidade, a perícia e potência de máquinas e pilotos vai ser posta à prova, numa luta que promete ser renhida até ao final.

Como habitualmente, o Guarda Racing Days reúne um grupo de pilotos de excelência que arrancam para a pista para mostrar as suas credenciais e fazer soar o ronco dos motores dos seus velozes carros. Com a prova ainda a contabilizar cada vez mais inscrições, destaque para o vencedor da primeira edição da prova, Alexandre Borges, o campeão nacional de ralis Fernando Peres, o carismático piloto da Renault 4L, que participou no Mundial de Ralis, Pinto dos Santos, Gil Antunes, piloto que trouxe para os ralis em Portugal um Dacia Sandero R4, Pedro Matos Chaves, um dos poucos portugueses que já passou pela Fórmula 1, Bruno Martins, campeão nacional de Rali Raid, Avelino Luís, vencedor da Baja de Loulé e ainda António Matias, piloto da Guarda.

Juntam-se a este grupo de pilotos outros nomes importantes do automobilismo, como Nuno Madeira, Miguel Correia, Fernando Silva, Manuel Correia e David Spranger, numa lista de inscritos que já inclui Pedro Carvalho, Fábio Cruz, Paulo Domingos e Paulo Micaela e não deixa ninguém indiferente, assegurando, desde já, o sucesso desta edição 2021 do Guarda Racing Days.

O centro nevrálgico do Guarda RacingDays está situado no Hotel Vanguarda, com vista privilegiada paraa encosta junto a esta unidade hoteleira onde se estende o traçado da prova a percorrer por carros de Rali, Todo-Terreno, SSV e Offroad.

Luís Celínio, Presidente do Clube Escape Livre, não tem dúvidas: “Este é o evento que queremos que marque o verão dos desportos motorizados na Guarda e, se este ano com a pandemia poderá ainda não atingir o seu máximo potencial, as futuras edições confirmá-lo-ão. Dia a dia, analisamos a possibilidade de público com os responsáveis locais da DGS e, ao dia de hoje, ainda não é seguro podermos ter público. Trabalhamos para isso, mas o importante é ter uma prova segura do ponto de vista sanitário”.