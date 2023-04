Guarda Racing Days: Corrida de Campeões | AutoSport

O “Guarda Racing Days” tem sido, desde a primeira edição, uma corrida de campeões e 2023 não vai fugir a essa regra com muitos e grandes nomes do automobilismo nacional já confirmados na grande festa do automobilismo que se vai realizar entre os dias 8 e 9 de julho no habitual traçado da Cidade Mais Alta.

O “Guarda Racing Days” é uma organização conjunta da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre, utilizando o habitual circuito traçado na encosta por trás do Hotel Versatile, um traçado misto com 60% de asfalto e 40% de terra.

Um percurso que foi melhorado de acordo com as indicações de pilotos que já percorreram os cerca de 1,5 quilómetros do traçado do “Guarda Racing Days”. Circuito que conta com várias zonas técnicas, subidas e descidas de cortar a respiração que culminam com o famoso e espetacular salto. Percorrido por duas vezes, promete espetáculo aos muitos espetadores que, ano após ano e em segurança, se deslocam aos milhares para assistir à evolução dos pilotos.

E tal como sucedeu nas edições anteriores, o plantel deste evento emocionante e espetacular mostra-se à altura dos pergaminhos da organização. Vários pilotos já reservaram o seu lugar numa prova que vai receber mais nomes para formar um plantel de excelência.

Desde logo pela presença de muitos Campeões de Portugal e Ibéricos. Será uma verdadeira constelação de estrelas no que toca a pilotos e máquinas, divididos em quatro categorias (Ralis, Todo-o-Terreno, Off Road e SSV), com vários nomes já confirmados.

Falamos do BP Ultimate Adventure Team que será representado pelo oito vezes Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno, “rookie” do ano no Dakar 2006, Campeão de Portugal de Circuitos/GT em 2011, Miguel Barbosa e por Luís Portela de Morais. O primeiro aos comandos da impressionante Toyota Hilux T1+, o segundo com o não menos espetacular OT3.

A Prolama, estrutura com enorme reputação no todo-o-terreno nacional e além-fronteiras, vai estar presente no “Guarda Racing Days” com Fernando Barreiros, Campeão Ibérico de Todo-o-Terreno T2 em 2019 e 2022, e Rui Sousa, piloto que regressou à competição este ano depois de gravar no seu palmarés um Campeonato de Portugal de TT (2004) e ter-se sagrado Campeão do Mundo FIA Bajas T2 em 2008.

Outros nomes já confirmados na edição 2023 do “Guarda Racing Days” são os de António Pinto dos Santos, o piloto que levou a sua Renault 4L ao Mundial de Ralis, Nuno Guerreiro ao volante de um SSV, de Frederico Luis, aos comandos do único e irreverente Renault Twingo da Art of Speed, e de Fernando Peres, três vezes Campeão de Portugal de Ralis (1994 – 1996) ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo.

Quanto aos pilotos da Guarda, destaque para as presenças de Fábio Cruz, do veterano António Matias e de Diogo Caramelo e Tiago Cabral, estando neste momento o mais reconhecido piloto guardense, Francisco Carvalho, em busca de um carro competitivo para marcar presença na edição 2023 do “Guarda Racing Days”. Em junho, a Câmara Municipal da Guarda e o Clube Escape Livre fazem a apresentação do evento.