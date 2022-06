Guarda Racing Days: Automobilismo com emoção na cidade mais alta | AutoSport

O Guarda Racing Days chega à terceira edição e confirma-se como um evento diferenciador no automobilismo nacional, fruto de uma parceria entre o Clube Escape Livre e a Câmara Municipal da Guarda. Graças a uma fórmula simples, criada pelo Clube Escape Livre, e disputada num anfiteatro natural localizado perto do centro da cidade mais alta, o evento será uma explosão de emoções já nos dias 2 e 3 de julho.

O Guarda Racing Days já conquistou os adeptos da competição automóvel por ser um evento simples, mas intenso, brilhantemente localizado numa das colinas da cidade mais alta de Portugal e com redobrados motivos de interesse.

O Guarda Racing Days mistura pisos (asfalto e terra) e subidas e descidas de cortar a respiração que formam um percurso absolutamente espetacular e onde, para que a explosão de emoção e adrenalina seja ainda mais intensa, não faltam zonas técnicas feitas de travagens fortes e acelerações intensas com o já famoso e espetacular salto a pontificar o percurso do Guarda Racing Days.

Pilotos de renome vão estar no Guarda Racing Days

É esta fórmula simples, mas espetacular, juntamente com a atenção aos pormenores por parte Clube Escape Livre e da Câmara Municipal da Guarda, que leva pilotos de renome nacional a demandarem a cidade mais alta.

Confirmados, para já, estão alguns nomes importantes da competição automóvel.

Na categoria de Ralis vão estar presentes pilotos como Miguel Correia, jovem talento que venceu este ano a sua primeira prova de Ralis e ocupa o 2º lugar no Campeonato de Portugal,Pinto dos Santos, o homem que levou a Renault 4L ao Mundial de Ralis, Joaquim Bernardes, da Manaiacar que corre com o Renault Clio R5 com que participa no Campeonato Start de Ralis, Paulo Leite em Nissan e Pedro Duarte em Renault Twingo da futura Super Fun Cup. Mas também os pilotos da Guarda, Diogo Caramelo e Fábio Cruz, ambos em BMW E30.

Na categoria TT, destaque para Manuel Correia em Mitsubishi, Fernando Barreiros em Isuzu, Hugo Rodrigues em Toyota e Armindo Rodrigues em Suzuki, enquanto nos sempre espetaculares SSV sublinhamos a presença de Nuno Rodrigues e Pedro Ferreira. Finalmente na categoria de Off Road, Alexandre Borges vencedor do primeiro Guarda Racing Days e António Matias, piloto da Guarda com mais anos em competição, são os primeiros inscritos.

Secretários de Estado do Desporto vão competir na Guarda

O Clube Escape Livre conseguiu reunir os Secretários de Estado do Desporto das últimas décadas! Assim, Hermínio Loureiro, Emídio Guerreiro e João Paulo Rebelo vão estar no Guarda RacingDays aos comandos de um Renault Twingo da futura SuperFun Cup.

Pensada para acompanhar o Campeonato de Portugal de Ralis – desde que possa haver uma homologação em Rali5B – a Super Fun Cup vai estar presente no Guarda Racing Days com o piloto Pedro Duarte, mas, apadrinhando a estreia nesta competição de três ex-Secretários de Estado do Desporto.

Apresentação na pista e Co-drive com Miguel Correia

A conferência de imprensa para divulgação da edição de 2022 do Guarda Racing Days foi feita pelo presidente da Câmara, Sérgio Costa, Luis Celínio, presidente do Clube Escape Livre e Miranda Cardoso, responsável da prova, e teve lugar junto à pista.

Aposta na segurança, no espetáculo e num fim-de-semana de convívio entre os pilotos são as notas que vão caracterizar a prova deste ano.

No final jornalistas e convidados tiveram oportunidade de viver a experiência de andar ao lado de Miguel Correia no seu espetacular Skoda Fabia com o qual tem participado e ganho no Campeonato Nacional de Ralis.

Pilotos espetáculo e publico a acelerar

Marco Martins e o seu especial Mini Metro vão proporcionar um espetáculo dentro do espetáculo! A sua condução exuberante e agressiva, vai colocar o publico ao rubro. Público que pode ainda fazer vários co-drive ao lado do piloto Fernando Silva no seu impactante Bentley Continental GT cuja missão na Guarda é sensibilizar para o trabalho das IPSS em Portugal. Dai a colaboração com a união distrital das Instituições de Solidariedade Social da Guarda.

O formato do Guarda Racing Days

Com condições totais de segurança os guardenses podem ver evoluir algumas das máquinas que fazem sonhar, divididas em quatro categorias: ralis, todo-o-terreno, Off Road e SSV. São disputadas mangas de qualificação que vão apurar o vencedor de cada categoria. Depois, segue-se uma competição inter-categorias até se encontrar um vencedor absoluto.

Dessa competição final, sairá o vencedor do Guarda Racing Days uma prova que teve em Alexandre Borges e Miguel Correia os vencedores das primeiras edições.

Na apresentação, o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, referiu: “O Guarda Racing Days tem vindo a valorizar os desportos motorizados na Guarda, enquanto atividade geradora de entusiasmo evidente e que conta com elevada popularidade na nossa região. É um dos eventos com maior espetacularidade no calendário dos desportos motorizados em toda a Beira Interior. Este é claramente um evento diferenciador pelo percurso espetacular e pelos pilotos de renome que participam.A defesa e a aposta clara da marca “Guarda”, também nos desportos motorizados, projetando um evento como o Guarda Racing Days, cria maior valor acrescentado a toda a região tornando cada vez mais visíveis as nossas potencialidades, ajudando à criação de um território de alto potencial turístico e económico. “

Já Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, salientou: “Para os amantes da competição automóvel da Beira interior, o Guarda Racing Days representa muito. Podem ver ao vivo e em competição, grandes máquinas e pilotos espetaculares. Enfim, uma competição que tem um cantinho especial nas organizações do Clube Escape Livre e que já extravasou, claramente, as fronteiras da região para ser destacado a nível nacional apesar de estar, apenas, na sua terceira edição.”