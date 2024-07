Guarda Racing Days: Alexandre Borges vence “Corrida dos Campeões”

Alexandre Borges conquistou a sua terceira vitória no Guarda Racing Days, prova organizada pelo Clube Escape Livre e pela Câmara Municipal da Guarda. No final de mais dois dias de grandes corridas e muita adrenalina, a enorme mancha de público não arredou pé da encosta do traçado misto da cidade mais alta até à decisão final da prova.

O epíteto de “Corrida dos Campeões” colado ao Guarda Racing Days voltou a justificar-se de forma plena na quinta edição da prova organizada pelo Clube Escape Livre e pela Câmara Municipal da Guarda e que decorreu no passado fim de semana. Pelo traçado misto terra e asfalto desenhado numa das encostas da cidade passaram Ricardo Teodósio, Campeão Nacional de Ralis com o Team Hyundai Portugal e Miguel Barbosa, oito vezes Campeão de Portugal de Todo-Terreno a bordo do Can AM Maverick R da BP Ultimate Adventure Team.

Uma vez mais, Fernando Peres, tricampeão de Portugal de Ralis, com um Mitsubishi Lancer Evo IX, marcou presença no regresso de Alexandre Borges, atual líder do Campeonato Nacional de Kartcross, com o bem preparado Semog Bravo Sport XC. Destaque para os pilotos da Guarda com Francisco Carvalho, Campeão de Portugal de Velocidade e António Matias ao volante dos competitivos Toyota GR Yaris. Fábio Cruz, Diogo Caramelo e Tiago Cabral, alinharam, todos, em BMW E30, Fernando Morgado em Toyota Starlet e Victor Hilário em Citroën Saxo completaram a armada da Guarda. Não esquecendo a presença feminina com o regresso à Guarda de Daniela Lopes, ao volante do seu Peugeot 206, e a impressionante VW Amarok de Nuno Matos.

Se os campeões se destacaram na prova outro ponto de interesse foi o duelo de governantes proposto pelo Clube Escape Livre. Em pista estiveram Hermínio Loureiro, ao volante do Peugeot 206 GTi de Daniela Lopes e Emídio Guerreiro aos comandos do Renault Twingo da Art of Speed que dividiu com Acácio Arinto, antigos Secretários de Estado do Desporto, que defrontaram o atual detentor do cargo, Pedro Dias. Este cumpriu a sua estreia no desporto motorizado ao volante do Ford Fiesta R2 da Art of Speed partilhado com Frederico Luís. A vitória sorriu a Hermínio Loureiro. No final, Pedro Dias sustentou que “tenho uma relação especial com o interior de Portugal, por isso mesmo foi gratificante ter participado neste Guarda Racing Days com organização do Clube Escape Livre que tanto tem feito pela valorização e promoção do interior de Portugal. “