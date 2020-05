Grupo Autosport recruta Operadores/ Editores Vídeo

O Grupo Autosport está a criar um Departamento de Vídeo, que terá como missão produzir diariamente vídeos relacionados com os temas editoriais dos seus vários sites – carros e motos.

Estamos a recrutar os 2 dois primeiros elementos da equipa que nos ajudarão a montar e criar o departamento de vídeo:

Operadores de Câmera/Editores de Vídeo (M/F) , com licenciatura em cinema ou multimédia e conhecimento avançados de: Adobe Premiere; Adobe After Effects; Domínio do Software Cinema 4D Adobe Photoshop; Captação de vídeo e áudio com câmaras DSLR e Camcorders.

Perfil: Experiência de mínimo 2 anos, e de preferência com uma grande paixão por carros e motos.

Residência na região da Grande Lisboa

Polivalente, capaz de levar um projecto de vídeo de uma ponta à outra, ou seja desde a captação de imagens até à edição.

Capacidade de trabalhar em equipa pois será sempre necessária uma grande coordenação com os jornalistas. Criatividade e capacidade de entender os objectivos da empresa e da equipa em que se integra. Capacidade de gestão de tempo e cumprimento de prazos; facilidade de comunicação; Disponibilidade imediata;

Oferecemos vencimento compatível e boas perspectivas de evolução de experiência e carreira.

Por favor contactar:

Pedro Correa Mendes

tel: 919450014

e-mail: [email protected]