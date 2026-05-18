Grécia recebe Taça Intercontinental de Drift da FIA
A Grécia vai acolher a edição de 2026 da FIA Intercontinental Drifting Cup, que se realiza entre 13 e 15 de novembro no Circuito de Serres, enquanto o Cazaquistão receberá, de 25 a 27 de setembro, a prova inaugural da FIA Central Asia Drifting Cup, a primeira competição regional de drifting lançada pela Federação Internacional do Automóvel.
Criada em 2017, a FIA Intercontinental Drifting Cup assinalou a entrada formal do drifting na estrutura regulamentada da FIA. Desde então, a competição consolidou-se como uma plataforma internacional para pilotos oriundos de campeonatos e séries nacionais e regionais de todo o mundo.
As três primeiras edições realizaram-se no Japão, considerado o berço espiritual da modalidade: a estreia teve lugar num recinto temporário no bairro de Odaiba, em Tóquio, antes da mudança para o circuito de Tsukuba, em 2019. As duas edições seguintes decorreram em Riga, na Letónia, no Circuito de Biķernieki. Com a escolha de Serres, a Grécia torna-se o terceiro país a receber o evento.
A edição mais recente evidenciou a crescente dimensão internacional da disciplina, com 45 pilotos em representação de 33 países e das cinco regiões da FIA.
FIA aposta na Ásia Central
A par da confirmação do evento principal, a FIA anunciou também a criação da FIA Central Asia Drifting Cup, que terá a sua primeira edição no Sokol International Circuit, no Cazaquistão. A organização ficará a cargo da Federação de Automobilismo e Segurança Rodoviária da República do Quirguistão (AMSRSF), com autorização e apoio da Federação de Automobilismo da República do Cazaquistão (AFRK), igualmente membro da FIA.
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