Grandes patrocinadores: Os tabacos 555

No WRC, um dos seus principais patrocinadores, nos tempos mais recentes, foi o 555, uma das marcas de tabaco do conglomerado econÃ³mico B.A.T. [British American Tobacco] e que, de imediato, Ã© associada Ã Subaru [que nesses tempos se chamou mesmo â€˜555 Subaru WRTâ€™, atÃ© Ã temporada de 1998 e em 2002 a 2004] e ao nome de Colin McRae, quiÃ§Ã¡ o mais temerÃ¡rio piloto do seu tempo. Mas tambÃ©m a Carlos Sainz, Richard Burns, â€˜Possumâ€™ Bourne, Ari Vatanen, Petter Solberg, Markko Martin, Tommi MÃ¤kinen, Piero Liatti, Kenneth Eriksson, Juha Kankkunen, ou Mikko Hirvonen, para apenas citar os mais notÃ¡veis. Entre todos, ganharam 47 provas do WRC com os seus Subaru â€˜555â€™, entre 1993 [Nova ZelÃ¢ndia, McRae]. O seu melhor ano (e mais amargoâ€¦) foi o de 1997, em que dominou o WRC, com oito triunfosâ€¦ mas perdeu o tÃ­tulo de Pilotos, por um mÃ­sero ponto, para Tommi MÃ¤kinen, ainda na rival Mitsubishi Ralliart.

Ao longo desses dez anos, as cores do tabaco 555 conquistaram seis tÃ­tulos no WRC: trÃªs de Construtores (1995 a 1997) e outros tantos de Pilotos: 1995 (Colin McRae), 2001 (Richard Burns) e 2003 (Petter Solberg).

Na F1, a marca 555 esteve nos BAR, entre 1999 e 2005, mantendo-se as cores azul e amarelo, mas tendo lado a lado a Lucky Strike, maioritÃ¡ria a partir do ano de 2000, em que a cor dominante passou a ser o branco.