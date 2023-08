Gran Turismo: Do virtual para o real | AutoSport

Em 1997 Kazunori Yamauchi mostrou ao mundo que um simulador de corridas podia aproximar-se do real. A questão foi colocada em 1992 e o simulador demorou cinco anos a ser desenvolvido. Desde então o Gran Turismo tornou-se num dos jogos mais populares do mundo da simulação. Mas se foi possível levar o real para o virtual, seria possível levar pilotos do virtual para o real? A GT Academy provou que tal era possível.

A GT Academy tornou o sonho de milhões de jogadores em realidade e abriu as portas das corridas aos pilotos do virtual. A história é já bem conhecida, mas foi retratada em forma de filme, como nome Gran Turismo.

O filme pega na história de Jann Mardenborough, um jovem entusiasta da simulação que foi selecionado para a GT Academy, onde enfrentou os melhores jogadores em pista, para se tornar no primeiro piloto a passar do virtual para o real. Claro que a história verdadeira não é essa, pois foi Lucas Ordóñez a ser o primeiro a dar esse salto, com Jann Mardenborough a ser o terceiro vencedor da competição europeia. Mas para efeitos cinematográficos, é a história de Mardenborough que foi utilizada.

Estamos longe de ser críticos de cinema, mas o filme usa alguns (talvez demasiados) clichés de Hollywood para retratar a história. Nem vamos sequer pelo afastamento do que aconteceu na realidade, mas é um filme feito para quem não tem qualquer contacto com o mundo das corridas, ou da simulação. Quem esperar ver uma película que retrata fielmente a realidade, vai ficar desiludido. O filme é pensado para quem não entende nada de corridas e, por isso, há muitos pormenores (demasiado) que não refletem a realidade.

No entanto, a filosofia da GT Academy mantém-se atual. Num dos primeiros diálogos, a personagem Danny Moore (que retrata Darren Cox fundador da GT Academy) refere que a paixão pelos automóveis é cada vez menor nos jovens e que a simulação pode ser uma porta para que os jovens se aproximem mais dos automóveis. E basta ver a evolução da indústria automóvel para entender que os carros são cada vez mais apenas mais um meio de transporte, que perde a magia que tinha há uns anos, quando era mais do que isso. A simulação permite a jovens, como Miguel Faísca, português que venceu a GT Academy em 2013, viver o sonho de ficar por dentro das corridas. Faísca não tinha meios para correr, mas a paixão pelos carros e pelas corridas era forte. Foi graças à GT Academy que Faísca vive agora no mundo das corridas, sendo Driver Coach em Inglaterra e responsável pela equipa de simracing da Aston Martin. Jann Mardenborough tornou-se piloto profissional e foi ao pódio em Le Mans e venceu em Bathurst.

Uma das coisas que o filme retrata de forma interessante é a desconfiança de que os pilotos do virtual são alvo. Não queremos aqui dizer que um piloto de sucesso no virtual tem todos os ingredientes para ser bem-sucedido no real. Mas temos visto exemplos de jovens que mostram o seu talento no virtual, abrindo portas para as corridas a sério (apesar das corridas virtuais serem agora muito sérias e profissionalizadas). Essa desconfiança existe ainda, mas vivemos num mundo em que as corridas e os automóveis perdem palco. É preciso sangue novo, é preciso um novo entusiasmo e a simulação pode permitir isso. Pode ser uma forma de descobrir novos talentos, de aproximar os jovens da competição e dos carros. É uma porta que tem de ser aproveitada.