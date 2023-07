Goodwood Festival of Speed prosseguiu hoje depois do cancelamento de sábado | AutoSport

O Festival de Velocidade em Goodwood prosseguiu hoje depois do cancelamento do dia de ontem na sequência de um alerta meteorológico, levando ao cancelamento de um dos dias pela primeira vez em 30 anos de história do evento. A segurança é primordial e ventos fortes não combinavam nada com estruturas metálicas e muitas árvores no complexo, a que se juntava, claro está muita gente. Portanto, daí o cancelamento.