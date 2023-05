Goodwood Festival of Speed: Pirelli será fornecedor de pneus | AutoSport

Goodwood é sinónimo de automobilismo e de história. O aclamado Goodwood Festival of Speed é um sonho para qualquer pertrolhead, reunindo as melhoras máquinas do mundo e os melhores construtores. Uma mistura de história, glamour e velocidade que os apaixonados pelo automobilismo adoram. A Pirelli, já associada aos grandes eventos do desporto motorizado mundial, também se associou a esta festa única.

Goodwood anunciou hoje uma parceria plurianual com a Pirelli, como fornecedor exclusivo de pneus para o principal evento anual: o Goodwood Festival of Speed presented by Mastercard, que este ano se realiza de 13 a 16 de julho

A Pirelli é o fornecedor exclusivo de pneus da F1, desde 2011, e também do Campeonato Mundial de Ralis. A empresa italiana trabalhará com a Goodwood para criar uma série de ativações emocionantes. A Pirelli estará presente no Goodwood Festival of Speed com dois espaços de exibição que ilustrarão os principais elementos da empresa: 150 anos de evolução plasmados em produtos de alta tecnologia, espírito competitivo, arte, cultura e sustentabilidade. Um dos espaços será dedicado à icónica família de pneus P Zero, onde três novos produtos serão apresentados para marcar a iminente renovação de toda a linha da Pirelli.

O proprietário da Goodwood, o Duque de Richmond, deixou as seguintes palavras: “A Pirelli tem uma reputação de excelência e de inovação, qualidades que a tornam uma adição bem-vinda como parceiro da Goodwood. Como líder no mercado de pneus Prestige e fornecedora exclusiva de pneus da F1, o auge do automobilismo, estamos entusiasmados por tê-los a bordo para o 30º aniversário do Festival of Speed”.

Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo e CEO da Pirelli, comentou o seguinte: “Estou satisfeito com a parceria da Pirelli com o Goodwood Festival of Speed. É um encaixe excelente para nós. Como líder de mercado em pneus de ponta, a Pirelli sente-se em casa entre os principais fabricantes Premium e Prestige do mundo. Algo que também vale para o Festival, dada a atenção que coloca no automobilismo, área na qual estamos envolvidos desde 1907. Por último e também muito importante, identificámo-nos e apreciamos o interesse do Festival nas novas formas de mobilidade sustentável, pois estamos focados no desenvolvimento de novas tecnologias para tornar a mobilidade cada vez mais sustentável.”