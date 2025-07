Goodwood Festival of Speed: Celebração dos 75 Anos da Fórmula 1 e estreias mundiais

O Goodwood Festival of Speed 2025 arrancou hoje e decorre até 13 de julho. Promete ser a maior edição de sempre. O evento celebra os 75 anos da Fórmula 1 com a presença de 34 pilotos, incluindo oito campeões mundiais, homenagens a lendas como Colin McRae e Carl Fogarty, e a estreia de supercarros de marcas como Ferrari, Aston Martin e McLaren.

Festival of Speed 2025: Datas e Destaques

O Goodwood Festival of Speed apresentado pela Mastercard decorre de quinta-feira, 10, a domingo, 13 de julho. Esta edição histórica celebra os 75 anos do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e apresenta o maior número de homenagens, estreias e momentos emblemáticos alguma vez vistos no evento.

Fórmula 1 em Destaque: 75.º Aniversário com Presença de Campeões

Para assinalar os 75 anos da F1, o evento receberá mais de 100 monolugares históricos e modernos, acompanhados por 34 pilotos – entre eles, oito campeões mundiais como Alain Prost, Nigel Mansell, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Damon Hill, Mika Häkkinen e Mario Andretti.

Equipas confirmadas

Williams Racing

McLaren F1 Team

Haas F1 Team (em estreia no evento)

Os pilotos Esteban Ocon e Oliver Bearman marcarão presença, assim como Gene Haas, que conduzirá o VF23 no famoso Hillclimb. Nigel Mansell voltará a pilotar os icónicos FW14B e FW11, e Liam Lawson estreia-se ao volante do RB7 com a nova decoração VCARB.

Shootout Sunday: A Corrida Pela Glória

O famoso Goodwood Hillclimb será palco da tradicional “Shootout Sunday”, onde pilotos e carros lendários tentarão bater o recorde de Max Chilton (39.08 segundos).

Homenagens Especiais: Colin McRae e Carl Fogarty

Colin McRae

No 30.º aniversário do seu título mundial (1995), o escocês será homenageado com uma exposição dos seus carros mais icónicos:

Subaru Legacy 1993

Subaru Impreza 1995 e 1997

Ford Focus WRC 2001

Carl Fogarty

O tetracampeão do Mundial de Superbikes regressa com a sua Ducati 916 de 1995, sendo homenageado numa Goodwood Balcony Moment.

Central Feature: Gordon Murray em Foco

O destaque central deste ano será dedicado à Gordon Murray Automotive, celebrando 60 anos de design e engenharia automóvel com os seus modelos emblemáticos em exibição em frente à Goodwood House e no Supercar Paddock.

Estreias Mundiais: Supercarros e Novidades Tecnológicas

O Festival é conhecido pelos seus lançamentos mundiais, e 2025 contará com novidades de:

Ferrari: F80 (estreia no Reino Unido), 12Cilindri, Amalfi, 296 Speciale

Aston Martin: Valhalla, DBX S, Vanquish Volante, DB12 Volante

Outras marcas: BMW, Honda, Hyundai, MG, Mini, Praga, Lanzante

FOTO PA Media