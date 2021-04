GMK quebra parceria com Autosport

Depois de em 26 Fevereiro o Autosport ter comunicado uma parceria com a GMK Produções em que assumia a responsabilidade editorial dos conteúdos de vídeo, assim como a promoção, dos campeonatos de Portugal de Ralis, Karting e TT, somos hoje forçados a comunicar que essa parceria não se concretizará.

Apesar de um acordo de princípio proposto pela GMK ao Autosport que definia em termos gerais as condições da parceria, a GMK viria posteriormente, após assinatura de contrato com a FPAK, a alterar o conceito de parceria para um modelo que não respeitava o espirito da proposta inicial e não garantia ao Autosport a confiança necessária para avançar.

O Autosport tentou ainda propor soluções alternativas, que pressupunham que deixasse de ser parceiro de negócio e assumisse o papel de prestador de serviços à GMK, mas esta não aceitou as nossas condições, interrompendo as negociações e quebrando a parceria.

O Autosport empenhou-se a fundo neste projecto, e criou mesmo uma equipa específica para assegurar com o máximo de profissionalismo e qualidade a sua missão de coordenador editorial deste projecto, que chegou mesmo a arrancar com os primeiros vídeos publicados a partir do AIA na Taça de Portugal de Karting. No entanto a decisão da GMK colocou um ponto final num projecto que tinha tudo para dar certo.

Face à esta situação o Autosport informa, para que fique bem claro, de que não terá qualquer envolvimento ou responsabilidade na qualidade dos conteúdos produzidos pela GMK.

O Autosport continuará a sua missão de cobrir jornalisticamente as varias disciplinas do desporto automóvel em Portugal e a informar os fãs como sempre o faz desde há 44 anos. No entanto não poderá apresentar imagens de vídeo de carros em andamento nas provas dos campeonatos de Portugal de Ralis, TT e Karting, uma vez que essas pertencem contratualmente à GMK. O Autosport continuará a intensificar a sua produção de vídeo e poderá apresentar imagens de todas as outras disciplinas da velocidade, montanha, ralicross, mas não dos ralis, tt e karting.

O Autosport lamenta profundamente perante os seus leitores, esta situação, que é do seu total desagrado.