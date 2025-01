Gala dos Campeões 2024 no Estoril assinalou os 30 anos da FPAK

Fique com algumas das melhores imagens do evento.

Para além da consagração dos campeões, houve lugar à entrega de Distinções, que galardoaram personalidades e entidades que, pela sua ação preponderante a nível organizativo ou participativo, tenham significativamente dignificado e promovido o desporto automóvel nacional, distinções essa que foram outorgadas a Gabriela Teixeira (Mulheres no Automobilismo), Hugo Lopes (Piloto Revelação), João Ribeiro (Piloto Internacional), João Ferreira (Piloto Internacional) e Filipe Palmeiro (Piloto Internacional), Xavier Lázaro (FIA Motorsport Games), Francisco Coelho (Oficiais e Voluntários), Nélson Silva (Inclusão), Rally de Lisboa (Sustentabilidade Ambiental), Nuno Vilarinho, pelo seu papel preponderante nos 30 Anos da FPAK, e a Paulo Pinheiro (Prémio César Torres) a título póstumo, reconhecendo o seu alto contributo para o prestígio do desporto automóvel nacional.

Hoje, 30 anos depois, a federação está mais próxima, e dinâmica, do que nunca junto dos seus associados e ainda há trabalho e investimentos a fazer, tendo em vista o futuro…”, sublinha Ni Amorim, que se encontra no seu segundo mandato como presidente da FPAK, cargo que assumiu pela primeira vez em junho de 2017.

Teve lugar no Salão Preto e Prata do Casino Estoril a grande festa de fim de época do desporto automóvel nacional, a Gala dos Campeões 2024 da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) onde perante 650 convidados se assinalou o 30º aniversário da FPAK: “A Gala dos Campeões é sempre um momento especial para a FPAK, mas também para todos os premiados. Foi o culminar de um ano desportivo de sucesso. Este ano, ainda mais especial, porque a cerimónia marcou o início das comemorações dos 30 Anos da FPAK.

