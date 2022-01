Gala dos Campeões 2021: AutoSport homenageado nos 25 anos da FPAK | AutoSport

FOTOS: Paulo Maria/FPAK

Realizou-se no passado fim de semana, no Casino do Estoril, a Gala dos Campeões FPAK 2021, evento que como habitual reuniu os campeões da última época, vencedores de Taças, Troféus e ‘Regionais’. Paralelamente, a FPAK comemorou os seus 25 anos de existência, em que homenageou Carlos Barbosa/ACP, o Professor Dr. Vasconcelos Tavares, Pedro Lamy, Eduardo Freitas e também o AutoSport, todos pelo seu contributo para a ‘causa’ do desporto motorizado nacional.

Com apresentação de Sónia Araújo e Pedro Gil Vasconcelos, a Gala foi ainda abrilhantada com a animação ‘Cerimónia com Laboratório’ e com o Saxofonista Nuno Rizzo.

A FPAK decidiu ainda atribuir distinções a Maria Germano Neto (Revelação Internacional), Martim Meneses (Revelação Nacional), Fátima Carrasqueira (Oficiais e Voluntários), Paulo Almada (Media), Inês Veiga (Promessa Feminina), Miguel Nunes (Ética e Fair Play) e por fim uma homenagem muito especial a César Torres, uma personalidade que dispensa qualquer tipo de apresentação, tal foi o seu contributo para o desporto motorizado nacional e internacional.

Por fim, a FPAK, na comemoração dos ‘seus’ 25 anos, não esqueceu todos os colaboradores que por lá passaram, destacando os ‘cinco magníficos’ que há 25 anos vestem a ‘camisola’ da federação: Nair Vitória, Fátima Dinis, Margarida Silva, Carla Varandas e Nuno Vilarinho.