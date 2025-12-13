Gala da FIA encerra época 2025: prémios para todos

A temporada internacional de desporto motorizado de 2025 terminou oficialmente em Tashkent, com a realização da gala anual de prémios da FIA na Humo Arena. Perante 2.500 adeptos locais, foi feita a consagração dos novos campeões mundiais das principais disciplinas sob a égide da federação.

A cerimónia decorreu na capital do Uzbequistão, assinalando o fim de uma semana de Assembleias Gerais da federação. O evento celebrou o tema “Dreams of a Champion”, evocando épocas decididas muitas vezes apenas no derradeiro dia de competição.

Homenagens especiais e novos prémios

Para além dos títulos desportivos, foram entregues distinções como o FIA Rookie of the Year e o Action of the Year, votados pelos adeptos nas redes sociais da FIA. O Prémio de Inovação do Presidente foi atribuído, a título honorífico, a Enzo Ferrari, com Piero Ferrari a receber o galardão e Charles Leclerc a marcar presença em representação da Scuderia; estreou ainda o troféu FIA WRC of the Year, atribuído ao Rali del Paraguay, com o presidente do país, Santiago Peña, a subir ao palco.

Norris campeão do mundo de F1

Na Fórmula 1, Lando Norris concretizou o sonho de infância ao sagrar‑se campeão do mundo de pilotos, com o colega de equipa da McLaren Oscar Piastri a terminar o campeonato no terceiro lugar. A McLaren arrecadou também o título de construtores pela segunda vez, com Zak Brown e Andrea Stella a receberem o troféu após garantirem vantagem decisiva a partir do Grande Prémio de Singapura.

Glória para Ferrari no Mundial de Endurance

No FIA World Endurance Championship, a Ferrari viveu uma noite de celebração ao assegurar o título de construtores e o campeonato de pilotos com a tripla do carro #51 – Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. A marca italiana somou ainda o segundo lugar com o trio do #83 da AF Corse e o terceiro posto com o #50, confirmando domínio na disciplina.

Toyota domina ralis e Rally‑Raid

Nos ralis, a Toyota voltou a destacar‑se ao conquistar os títulos mundiais de construtores no WRC e no Mundial de Rally‑Raid. Sébastien Ogier recebeu o nono título mundial de pilotos de ralis, igualando o recorde histórico, enquanto Vincent Landais foi coroado campeão de navegadores pela primeira vez, após um duelo decidido apenas na última especial do ano, na Arábia Saudita, frente a Elfyn Evans e Scott Martin.

Títulos no Rally‑Raid e Rallycross

No Mundial de Rally‑Raid, Lucas Moraes subiu ao topo da classificação de pilotos, recebendo o troféu num momento emotivo em Tashkent, enquanto Edouard Boulanger renovou o título de navegadores. Em Rallycross, Johan Kristoffersson confirmou o oitavo campeonato ao volante do VW Polo RX1e, com o pai Tommy a juntar o título de equipas para a KMS. O piloto Campeão FIA Rally-Raid SSV foi Alexandre Pinto (Old Friends Rally Team) e o navegador, Bernardo Oliveira (Old Friends Rally Team).

Rowland campeão de Fórmula E

De regresso aos circuitos, Oliver Rowland coroou uma época de sonho ao conquistar o seu primeiro título do ABB FIA Fórmula E World Championship ao serviço da Nissan. Depois de ter falhado por doença a ronda de Portland na época anterior, o britânico dominou a campanha de 2025, enquanto a TAG Heuer Porsche Formula E Team e a Porsche asseguraram, respetivamente, os títulos de equipas e construtores.

Karting e talentos emergentes

Os campeões mundiais de karting também tiveram destaque, simbolizando o primeiro degrau da escada global da FIA. Noah Baglin (OK‑Junior), Thibaut Ramaekers (OK) e Senna van Walstijn (KZ) receberam os respetivos títulos, reforçando o papel da base na formação de futuros campeões.

Rafael Câmara é Rookie of the Year

O prémio FIA Rookie of the Year, visto como indicador privilegiado de futuras estrelas e já ganho no passado por nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Oscar Piastri, foi atribuído ao recém‑coroado campeão de FIA Fórmula 3, Rafael Câmara. A distinção encerrou uma noite em que a FIA procurou ligar o presente do desporto motorizado aos talentos que prometem marcar a próxima década.