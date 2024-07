ecoRALLY Proença-a-Nova: Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo vencem

Eduardo Carpinteiro Albino, vencedor do ecoRally Proença-a-Nova salientou que “foi uma prova muito disputada, onde se nota uma evolução muito grande de todos os concorrentes, o que obriga a um esforço acrescido para ultrapassar as dificuldades do rally.” Destacou ainda que “apesar de terem liderado desde o início, o traçado este ano era extremamente exigente, o que implicou uma atenção redobrada porque qualquer falha poderia comprometer a classificação.”

Nesta etapa do campeonato de Portugal – que este ano integra sete provas discutidas na modalidade de regularidade e eficiência –disputada em duas secções, com 18 setores de regularidade, uma secção a contar para a Eficiência Energética e uma Street Stage, num percurso total de 227 Km, em segundo lugar na componente de regularidade ficou a dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Kia EV6 GT Line, e a fechar o pódio da regularidade ficou Carlos Silva/Sancho Ramalho, em BMW i3.

Proença-a-Nova recebeu a terceira jornada do Campeonato de Portugal de Novas Energias – PRIO e foi a dupla Eduardo Carpinteiro Albino/José Carlos Figueiredo, em Kia EV6 GT Line, da equipa Kia/ACPElectrics/BP, a vencer a componente de regularidade do ecoRALLY Proença-a-Nova.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI