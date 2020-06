FPAK: Parques de assistência/paddock fechados ao público

Entre as medida contidas no Plano de Contingência da FPAK, para a retoma das provas dos Campeonatos e Portugal, Campeonatos Regionais e outros, nas suas variadas modalidades, há informações importantes para os adeptos, como por exemplo esta especificamente reserva aos parques de assistência/paddock. O público em geral está proibido de entrar nos parques de assistência/paddock, até nova ordem.

PARQUE DE ASSISTÊNCIA/PADDOCK

Local fechado/vedado, tal como o anterior, com uma fila de baias no acesso, devendo ter um segurança à entrada e outro à saída;

A organização deverá ter o espaço previamente dividido e marcado, dando a margem de segurança sanitária entre as diversas equipas;

Apenas as equipas, os mecânicos que efetuem trabalho nos carros, os Delegados Técnicos, e outros elementos devidamente autorizados pela organização, podem estar no parque de assistência, evitando assim a concentração de pessoas;

É proibida a permanência de pessoas sem máscara ou outros EPI;

Deve ser mantido o distanciamento social de, no mínimo, de 2 metros;

Devem existir diversos locais com a solução de gel álcool e pontos de água com sabão azul, para lavar as mãos;

Mais do que nunca, é obrigatória a presença de uma ambulância no parque de assistência;

É mandatário que a entrada seja diferente da saída e que o percurso a fazer esteja marcado/assinalado;

Devem estar previstos pela organização diversos locais, dentro do parque, para a recolha dos diversos desperdícios/material não reutilizável/descartáveis;

Deve ser assegurada a presença de vários oficiais/voluntários, devidamente formados, informados e equipados com os EPI, para manter o cumprimento e a vigilância nestes espaços.