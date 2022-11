FPAK evoca César Torres, figura ímpar do desporto automóvel | AutoSport

A FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting assinala o percurso de Alfredo César Torres, fundador e seu primeiro presidente cujo empenho elevou o nome de Portugal na alta-roda do automobilismo mundial, 25 anos depois do seu desaparecimento prematuro, em 30 de novembro de 1997.

Os ralis foram a sua grande paixão e o seu grande empenho permitiu a Portugal uma presença assídua no Campeonato do Mundo de Ralis desde a sua criação, em 1973. César Torres merece continuar a ser recordado para sempre como o grande obreiro de um desporto que nos une a todos nós.

Alfredo César Torres catapultou o nome de Portugal na alta-roda do automobilismo mundial divulgando o nome do nosso país pelos quatro cantos do mundo, gozando de enorme prestígio e influência a nível internacional. Além do “seu” tão querido Rali de Portugal, César Torres trouxe de novo a Fórmula 1 para Portugal em 1984, ultrapassando todos os obstáculos para que a principal disciplina do desporto automóvel fosse visita assídua ao Estoril até 1996.

Condecorado pelo Presidente da República, General Ramalho Eanes, em 1978, com o Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, no início da sua carreira de dirigente, construiu um percurso notável em diversos sectores da vida nacional e internacional.

Uma carreira ímpar a todos os níveis

Fundador e primeiro presidente da FPAK, entre os anos de 1994 e 1997, Alfredo César Torres havia sido anteriormente o Presidente da Comissão Desportiva Nacional, entre 1974 e 1994.

Em 1997 foi eleito Membro da Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal.

A nível internacional, foi eleito Vice-Presidente da FISA (Federação Internacional do Desporto Automóvel) no congresso de Melbourne (1978-1993), tendo acumulado este cargo com a Vice-Presidência da FIA (Federação Internacional do Automóvel), entre 1986 e 1993. Depois, entre 1993 e 1997, foi Presidente Delegado da FIA para o Desporto Automóvel.

César Torres foi o responsável máximo pelo êxito internacional do Rali de Portugal que três anos depois da sua criação passou a integrar o Campeonato da Europa de Ralis e, em 1973, o Campeonato do Mundo de Ralis. Uma prova considerada por seis vezes o “melhor rali do mundo” pela Associação Mundial de Construtores Automóveis, tornando-se um dos maiores cartazes de propagando do País e o maior evento desportivo anual. Contribuindo também para o desenvolvimento do interior do país – regiões que viriam a tornar-se troços lendários do Rali, acolhendo turistas, jornalistas e televisões de todo o mundo, pilotos, fabricantes e vários milhares de espectadores ano após ano.

Alfredo César Torres distinguiu-se no plano desportivo ao conquistar vários títulos de campeão nacional e vice-campeão de Ralis e Velocidade entre 1964 e 1972.

Como Secretário de Estado do Turismo foi o mentor da campanha “turismo cá dentro” através da expansão do uso das pousadas para fins turísticos e, ainda, turismo de habitação. Presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril (1982-1990), foi Membro do conselho geral do ICEP e Presidente da AG ENATUR e impulsionador da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a qual inaugurou em 1991.

Fundador e presidente da Comissão Instaladora da LUSA em 1986, aquando da fusão das agências ANOP e NP, tendo sido designado presidente do seu conselho fiscal no triénio 1987-1990. Antes, em 1983, foi presidente do conselho de gerência da EPNC – Empresa Pública Notícias Capital – que representava 60% da imprensa diária e colunista do jornal “Motor”.

O desaparecimento prematuro de Alfredo César Torres marcou, de forma cruel, o ano de 1997 para o automobilismo nacional e internacional. Saibamos continuar a honrar a sua memória, fazendo do automobilismo uma festa permanente.

Condecorações, distinções e homenagens a título póstumo

Grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuído pelo Presidente da República,

General Ramalho Eanes (1978)

General Ramalho Eanes (1978) Medalha de Bons Serviços prestados ao Desporto (1979)

Medalha em Vermeil para a Educação Física e Desporto do Principado do Mónaco, atribuída por SAR o Príncipe Rainier (1979)

Medalha de Honra ao Mérito Desportivo (1983)

Colar de Honra ao Mérito Desportivo, a mais alta distinção portuguesa para o desporto, atribuída pelo Primeiro-ministro (1985)

Medalha de Prata de Mérito Turístico (1985)

Municípios:

Medalha de Mérito do concelho de Fafe (1987)

Medalha de Ouro do concelho de Arganil (1997)

Medalha de Honra do município de Cascais (2004, a título póstumo)

Distinções e homenagens a título póstumo:

Medalha de Ouro de Mérito Turístico da Região Autónoma da Madeira (1998)

Prémio Fernando Machado do Comité Olímpico Português (1998)

Homenagem no Mosteiro dos Jerónimos organizada pela FIA (1998)

Sócio honorário da FPAK (1998)

Livro Alfredo César Torres – História do Rali de Portugal (1999)

Vice-presidente honorário da FIA (2000)

Personalidade do Ano da Confederação do Desporto de Portugal (nomeação sugerida pela FPAK, em 2003)

Homenagem da CDP “Cem desportistas cem anos da República” (2010)

Atribuição nome Alfredo César Torres

Avenida Alfredo César Torres (Estoril)

Rua Alfredo César Torres (Arganil)

Escola Nacional de Karting – Alfredo César Torres no kartódromo de Baltar

Atribuição do prémio anual Alfredo César Torres / FPAK, a mais alta distinção da FPAK

Troço Alfredo César Torres, no Rali Legends Bussaco

A FPAK evocará em momento próprio o seu fundador e primeiro Presidente César Torres por ocasião da passagem dos 25 anos do seu prematuro desaparecimento na sua Gala dos Campeões de 2022, no Casino Estoril, Sábado, 21 de janeiro de 2023.