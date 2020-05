FPAK divulga calendários Atualizados

FPAK divulgou há pouco calendários atualizados do Campeonato de Portugal de Karting, Troféu Rotax, Campeonato de Portugal de Ralicross, Campeonato dos Açores de Ralis, Campeonato da Madeira de Ralis e Troféu Regional de Rampas AMAK, que para já ainda estão à necessária autorização por parte das Autoridades de Saúde para a realização de competições de automobilismo e karting. Sem essa autorização as competições não podem ir em frente, se bem que não sejam esperadas ‘negas’. Tudo o resto, como se percebe, está em ‘stand by’ e a ser alinhavado. O primeiro fim de semana previsto para haver provas é o de 4 e 5 de julho, estando agendado o Troféu Rotax em Viana do Castelo.

Campeonato de Portugal de Karting

25 e 26 de Julho – Circuito de Viana do Castelo

19 e 20 de Setembro – Circuito de Portimão

17 e 18 de Outubro – Circuito de Braga

14 e 15 de Novembro – Circuito de Baltar

Taça de Portugal de Karting

5 e 6 de Dezembro Circuito do Bombarral

Troféu Rotax

4 e 5 de Julho – Viana do Castelo

29 e 30 de Agosto – Braga

3 e 4 de Outubro – Baltar

31 Outubro e 1 de Novembro – Braga

Campeonato de Portugal de Ralicross

11 e 12 de Julho – Circuito Lousada 1

1 e 2 de Agosto – 54º Ralicross de Castelo Branco

5 e 6 de Setembro – Ralicross Verde Horizonte 1

26 e 27 de Setembro – Ralicross Montalegre 1

14 e 15 de Novembro – 47º Ralicross Sever do Vouga 2

Campeonato dos Açores de Ralis

11 e 12 de Julho – Além Mar Rali Ilha Azul

15 e 16 de Agosto – Rallye Além Mar Santa Maria

19 e 20 de Setembro – Azores Rallye

17 e 18 de Outubro – Pico Rali

6 e 7 de Novembro – Além Mar Rali

27 e 28 de Novembro – Rali Além Mar/ Ilha Lilás

Campeonato da Madeira de Ralis

17 e 18 de Julho – Rali da Calheta

6 a 8 de Agosto – Rali Vinho da Madeira

25 e 26 de Setembro – Rali da Ribeira Brava

16 e 17 de Outubro – Rali de Santana

13 e 14 de Novembro – Rali Município de São Vicente

Troféu Regional de Rampas AMAK

5 de Setembro – Rampa Regional do Monte

2 e 3 de Outubro – Rampa Regional do Porto Moniz

24 de Outubro – Rampa Regional Santacruzense

6 e 7 de Novembro – Rampa Regional da Ribeira Brava

27 e 28 de Novembro – Rampa Regional do Paul do Mar