FPAK distingue vencedores na Gala dos Campeões de Automobilismo e Karting de 2022 | AutoSport

O Casino do Estoril recebeu novamente a Gala dos Campeões de Automobilismo e Karting organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). A cerimónia celebrou os títulos nacionais e distinguiu os que se destacaram no panorama desportivo, nacional e internacional, em 2022, além de evocar a memória de Alfredo César Torres, fundador e primeiro presidente da FPAK, 25 anos depois do seu desaparecimento prematuro, em 30 de novembro de 1997.

Foram premiados os vencedores de todas as categorias do automobilismo e karting desde Ralis a Velocidade, passando pelo Todo-o-terreno, Montanha, Novas Energias, Trial 4X4, Drift, Regularidade Histórica, Drag, Ralicross, Pericias, Esports, etc.

Dividida em duas partes – a primeira reconheceu os vencedores de Troféus e Campeonatos Regionais e a segunda parte premiou os Campeões Nacionais e distinguiu várias personalidades – a cerimónia foi transmitida em direto na página de Facebook da FPAK para todos que quiseram ver, muitos mais para além dos 700 convidados presentes na festa de encerramento da época 2022.

Fotos: FPAK

