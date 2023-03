FPAK com particular atenção à Sustentabilidade Ambiental | AutoSport

A FPAK criou o Código de Sustentabilidade Ambiental que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022, seguindo assim as linhas traçadas pela FIA, e em 2023 é obrigatório nas provas dos Campeonatos de Portugal de Ralis, Todo-o-Terreno, Velocidade e Karting, sendo recomendado para os restantes eventos organizadas sob a égide da FPAK. A partir de 2024, o Código de Sustentabilidade Ambiental será obrigatório em todos os eventos organizados sob a égide da FPAK.

Para a FPAK a preocupação ambiental é uma preocupação acrescida, estando conscientes do impacto nocivo do automobilismo tem no planeta. Como forma de minimizar esse mesmo impacto, a FPAK decidiu em 2022 consignar a sustentabilidade ambiental como um desígnio do desporto automóvel e criou assim, o Código de Sustentabilidade Ambiental que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2022. Várias entidades estão a associar-se a este projeto como a EGF, a Sogilub e a Total Energie para a plantação de 16.000 árvores em 2023 e 2024. Recorde-se que a FIA, em linha com as posições da ONU – Organização das Nações Unidas, colocou-se na primeira linha da mudança da imagem do desporto motorizado e da mobilidade face aos desafios que o nosso planeta enfrenta, estabelecendo uma ambiciosa “Estratégia Ambiental FIA 2020 – 2030”, assente em três pilares estruturantes: ação climática, tecnologia e inovação e práticas sustentáveis. A FIA fixou como objetivo a neutralidade carbónica em 2021 e uma situação de Zero Emissões em 2030, estando a operar um conjunto de alterações de fundo que irão transformar de forma significativa o modelo de desporto automóvel e de mobilidade como os conhecemos nas últimas décadas e na forma como estes se relacionam com a sociedade e as diversas comunidades. Em Portugal, alguns passos foram dados, “sobretudo em eventos de campeonatos FIA, num processo de alteração de comportamentos, seja nas classificativas, com a recolha de resíduos, sensibilização de pilotos e equipas ou colocação de avisos às populações, seja nos parques de assistência das provas de estrada ou nos paddocks dos circuitos”, explica a FPAK em comunicado de imprensa.

O Código de Sustentabilidade Ambiental “pretende estabelecer os princípios gerais, objetivos e horizontes temporais para a sua implementação, fixando um conjunto de regras que permitam uma relação mais amigável entre o desporto automóvel com a entidade federativa, praticantes, equipas, organizadores e público, e o meio ambiente, nomeadamente, através da diminuição e neutralização dos seus impactos na relação com o meio ambiente (qualidade do ar, ruído, consumo de água, recolha e tratamento de resíduos, compensações por emissão de CO2)”. A Federação explica que ainda que o “Código Ambiental fixa um conjunto de Regras e Recomendações de aplicação nos eventos FPAK, dirigidas a todos os intervenientes no fenómeno do desporto automóvel que contribuirão para que a Sustentabilidade Ambiental no desporto automóvel seja, dentro de poucos anos, tão natural como ar que se respira”. Salientando que as Regras e Recomendações desenvolvem-se em 2 vertentes:

i) Ruído, Combustível, Proteção do Piso, e Limpeza do meio Ambiente.

ii) Relação com Organizadores, Participantes e Equipas, Adeptos e Público.

O Código de Sustentabilidade Ambiental prescreve regras e recomendações para melhorar o relacionamento entre o automobilismo e o meio ambiente.

Essas regras e recomendações referem-se em particular a:

a) Ruído, combustível, proteção do piso e limpeza do ambiente;

b) Comportamento do público, organizadores, oficiais e demais licenciados pela Federação, proprietários de circuitos e kartódromos, praticantes e equipas, em prova ou na simples utilização das estradas públicas ou privadas.

O objetivo da FPAK é “estabelecer a neutralidade carbónica em 2025 e, em linha com as metas da FIA, atingir Net Zero Emissões em 2030”. Sendo assim, em 2023, o Código de Sustentabilidade Ambiental é obrigatório nas provas dos Campeonatos de Portugal de Ralis, Todo-o-Terreno, Velocidade e Karting, sendo recomendado para os restantes eventos organizadas sob a égide da FPAK e a partir de 2024 será obrigatório em todos os eventos organizados sob a égide da FPAK.

A FPAK reconhece que “em Portugal, os principais campeonatos já utilizam combustíveis sintéticos com crescente incorporação de combustíveis sustentáveis e de resíduos que permitem acreditar que até 2030 as emissões de CO2 se aproximem de zero, ao mesmo tempo que haverá um programa de compensação das emissões através da plantação de árvores em vários pontos do país”.