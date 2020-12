FPAK: Campeonatos não concluídos

A pandemia do novo coronavírus não permitiu que uma grande maioria de provas se realizasse, mesmo que todos os esforços tivessem sido feitos para que tal acontecesse.

Assim, o Campeonato de Portugal de Regularidade Histórica só conseguiu cumprir duas das cinco provas previstas e o Campeonato Sul de Ralis uma das quatro provas definidas. De acordo com o regulamento de cada um dos Campeonatos e do Art.13.3 das Prescrições Gerais de Automobilismo e Karting, só é possível fazer parte da classificação final do Campeonato caso se cumpra 50% das provas mais uma face ao inicialmente previsto. Como nestes dois campeonatos, isso não se verifica, em 2020 não serão atribuídos títulos. No entanto e tendo em conta que o Campeonato Sul de Ralis obrigava a Taxa de Inscrição na competição, a FPAK revelou que vai proceder à devolução desses montantes aos pilotos inscritos.