FPAK atenta ao Coronavírus: Pode haver alterações ou cancelamentos

Já existiram alguns, por exemplo o Rali de Vieira do Minho, mas na sequência da recente propagação do Coronavírus na Europa e estando declarada e confirmada a possibilidade de uma Pandemia do Coronavírus (COVID-19) em Portugal, a FPAK, através da sua Comissão Médica, está a acompanhar muito de perto a evolução da situação, em estreita ligação também com os seus Associados e com as autoridades relevantes, incluindo o Governo, através da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e a Direção Geral de Saúde.

Em comunicado a FPAK revelou que se encontra a avaliar o calendário das suas próximas provas e, conjuntamente com as Autarquias, os Promotores, os Clubes Organizadores e demais entidades, tomará as medidas necessárias para ajudar a proteger a comunidade do desporto automóvel, bem como o público em geral, procedendo de imediato à divulgação de eventuais alterações ou cancelamentos.