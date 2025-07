Fórmula Student Portugal decorre em Castelo Branco: I.S. Técnico estreia FST14

Decorre até 1 de agosto, no Autódromo de Castelo Branco, a terceira edição da Fórmula Student Portugal. O evento reúne mais de 650 estudantes de 32 equipas universitárias internacionais e foi o palco escolhido pela equipa Fórmula Student Lisboa, do Instituto Superior Técnico, para a estreia competitiva do FST14, o novo protótipo 100% elétrico e autónomo, mais leve, avançado e ambicioso de sempre da equipa portuguesa.

A equipa regressa assim à prova onde, no ano passado, brilhou ao conquistar o 1.º lugar nas categorias de EV (veículos elétricos) e DV (veículos autónomos), além de ter batido os recordes nas provas de SkidPad e Acceleration – um desempenho que reforça a sua ambição de continuar a liderar no panorama internacional da engenharia universitária.

Com expetativas elevadas para esta nova temporada, a equipa apresenta um modelo que não representa apenas uma evolução, mas uma verdadeira revolução na sua abordagem técnica. O FS14 é o carro mais leve de sempre do projeto, com cerca de 200 kg, e que integra inovações de ponta, como um chassis monocoque redesenhado para máxima rigidez e segurança; um novo pacote aerodinâmico, com avanços expressivos em downforce e eficiência; um sistema de amortecimento avançado, pensado para agilidade em pista; e um pipeline de condução autónoma, ainda mais refinado.

O FST14 atinge uma velocidade máxima de 117 km/h com quatro motores elétricos AC com diferencial eletrónico. Tem ainda a bateria composta por células de LiCoO2 (lítio-cobalto) e capacidade total de 6,33 kWh, protegida por uma caixa feita em materiais compósitos.

A filosofia por detrás do FST14 é clara: “inovar onde necessário, evoluir onde possível e aperfeiçoar cada detalhe” — refletindo o espírito arrojado, a precisão e o rigor da FST Lisboa. Com este modelo, a equipa pretende novamente posicionar-se entre os melhores do mundo nas provas nacionais e internacionais da Fórmula Student.