Fórmula 1 Históricos: ‘Test Day’ exclusivo no Estoril

Nos próximos dias 13 e 14 de março vai ser realizado um evento exclusivo no Autódromo do Estoril, onde alguns pilotos das melhores equipas do mundo vão realizar testes de pré-época. Estão de momento inscritos alguns Fórmula 1 Históricos, Sports Cars de Le Mans entre outros. O formato é de um evento exclusivo com um máximo de 10 carros de Fórmula 1 ou Sports Cars inscritos e o máximo de 20 GT e Turismos.

A organização vai colocar uma quantidade limitada de bilhetes à venda, que darão acesso ao Paddock, apenas no dia 14 de março, sábado. Esta foi a forma que a organização encontrou para dar resposta aos inúmeros pedidos de fãs e aficionados por automóveis que pretendiam ver de perto os bólides que vão estar presentes e que são uma verdadeira raridade, como os Fórmula 1 Históricos ou alguns Sport Protótipos históricos que estarão presentes.

Assim, devido à exclusividade do evento e para não se tornar demasiado evasivo para os pilotos que vão estar a testar, serão vendidos apenas 50 bilhetes para sábado, possibilitando a presença de um número limitado de pessoas junto desses pilotos e equipas.

Além dos carros de competição, no sábado, dia 14, estará presente a “Cars & Coffee” uma organização que irá colocar alguns exclusivos super-carros modernos, assim como o ACP Clássicos, que tem uma acção “Road 2 Track” onde os proprietários de Clássicos podem ter um primeiro contacto com a pista, naquele que será um dia fantástico para os fãs de automóveis.

A venda de bilhetes será feita unicamente online até à quinta-feira anterior ao evento dia 11 de março, caso não esgotem até esse dia, no seguinte link: https://www.raceready.pt/bilhetestestday2020.