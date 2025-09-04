Ford redefine estratégia de competição: nasce a Ford Racing

Da pista para a estrada: aceleração da transferência tecnológica no automobilismo

A Ford Motor Company anuncia uma reorganização estratégica marcante na sua divisão de competição. A partir de agora, a reconhecida Ford Performance passará a designar-se Ford Racing, sublinhando uma abordagem renovada e ainda mais acentuada na integração da engenharia desenvolvida para o automobilismo nos modelos de produção.

Esta alteração visa acelerar, de forma inédita, a transferência de tecnologia das pistas para os veículos de série da marca. O objetivo primordial é que engenheiros e designers da Ford colaborem estreitamente no desenvolvimento de veículos de elevado desempenho, tanto para a competição como para a produção em massa.

O legado de competição que molda a identidade Ford

A história da Ford Motor Company é intrinsecamente ligada ao mundo das corridas, um legado que molda a identidade da marca desde a sua génese. A competição tem sido, desde sempre, uma força motriz para a inovação da empresa.

“Em 1901, o meu trisavô, Henry Ford, conduziu um carro construído por ele mesmo, o ‘Sweepstakes’, numa corrida contra o piloto mais famoso dos Estados Unidos. Ele não era um piloto profissional, mas tinha de ganhar. Se perdesse naquele dia, a Ford Motor Company poderia deixar de existir. E ele venceu. Esse ADN – essa necessidade de nos testarmos, de inovarmos sob pressão e de vencermos – é a razão pela qual estamos aqui hoje. É por isso que voltamos às nossas raízes. Hoje, a Ford Performance torna-se Ford Racing”, afirmou Will Ford, diretor-geral da Ford Racing.

A nova divisão Ford Racing foi concebida para alcançar uma integração sem precedentes entre os veículos de estrada e de competição da empresa. Sob uma liderança global unificada, as equipas de engenharia, design e aerodinâmica da Ford irão colaborar para desenvolver soluções inovadoras para as competições, que serão posteriormente aplicadas aos produtos de produção, e vice-versa. Esta abordagem holística tem como objetivo oferecer os melhores produtos, tecnologias e experiências aos clientes da Ford.

Nas palavras de Will Ford: “Isto não é um exercício de marketing; isto é uma promessa. Este passo marca uma nova missão mais focada em derrubar a barreira entre as nossas equipas de corrida e a engenharia dos veículos que conduzem todos os dias dentro e fora da estrada.”

Esta abordagem estratégica implica que as inovações e as lições aprendidas em ambientes de competição exigentes, como a Baja 1000, irão influenciar, diretamente, o design e a tecnologia de futuros modelos, como o F-150 Raptor. Da mesma forma, os avanços aerodinâmicos obtidos em corridas como Daytona e Le Mans serão aplicados ao design da próxima geração do Mustang. Espera-se que o primeiro veículo de produção que encarna esta nova filosofia da Ford Racing seja apresentado em janeiro.

Além do desenvolvimento de veículos: experiências e ambição global

Para além do desenvolvimento de veículos, a Ford Racing também integrará experiências de condução imersivas, como escolas de competição e o Bronco Off-Road, como componentes fundamentais da sua missão. Estas plataformas servirão para demonstrar as capacidades de engenharia da empresa em ambientes reais e para partilhar a emoção do desempenho diretamente com os consumidores.

A nova identidade da Ford Racing começará a ser implementada de imediato, revelando todo o seu potencial no início da nova temporada em competições de relevo, como o Rali Dakar e as Rolex 24 Horas de Daytona, bem como num evento próprio de início de temporada.

A Ford continuará a competir nos níveis mais altos do automobilismo global, incluindo a Fórmula 1, o Campeonato do Mundo de Ralis, Le Mans ou Bathurst. “Estamos a competir ao mais alto nível em todo o mundo, desde a Fórmula 1 até ao Campeonato Mundial de Ralis, desde Le Mans até Bathurst. E temos um único objetivo. Não vamos apenas às corridas. Vamos para vencer”, afirmou Will Ford.

A participação ativa no desporto automóvel, além de impulsionar a inovação tecnológica, serve como um laboratório de testes extremo para os componentes e sistemas dos veículos. As condições de alta pressão e exigência das corridas permitem identificar e otimizar soluções de durabilidade, desempenho e eficiência que, de outra forma, demorariam mais tempo a ser descobertas em ambientes de desenvolvimento tradicionais.

Esta vertente competitiva é, igualmente, um fator crucial para a construção da imagem de marca e para atrair talentos de engenharia, que veem na competição um desafio estimulante e uma oportunidade única de aplicar os seus conhecimentos em projetos de vanguarda.