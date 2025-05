Ford Mustang GTD bate o seu próprio recorde no Nürburgring Nordschleife

A Ford, não contente com o título de carro norte-americano mais rápido no Inferno Verde, eleva a fasquia e estabelece um novo recorde ainda mais impressionante. Desta forma, o Mustang GTD melhorou o recorde em Nürburgring e torna-se o quarto desportivo de produção mais rápido no circuito

O novo Ford Mustang GTD, o primeiro supercarro da história da linha Mustang, voltou a Nürburgring para melhorar o seu próprio registo e conseguiu. O modelo percorreu o exigente traçado alemão em 6:52.072, estabelecendo-se como o quarto carro desportivo de produção mais rápido na pista e reforçando a ligação da Ford ao universo dos desportos motorizados.

Desenvolvido com base na experiência adquirida com o Mustang GT3 — vencedor das 24 Horas de Daytona —, o GTD foi concebido para levar o know-how das pistas para a estrada. A sua estreia em Nürburgring, em agosto de 2024, já o tinha colocado abaixo da marca simbólica dos sete minutos, um feito inédito para um modelo de um construtor norte-americano.

Desde então, a equipa técnica da Ford Performance e da Multimatic Motorsports reviu minuciosamente o desempenho do modelo, procurando áreas de melhoria em termos de comportamento dinâmico, aerodinâmica e fiabilidade. O resultado dessas atualizações foi colocado à prova durante uma nova sessão de testes em abril de 2025, culminando num tempo significativamente mais rápido.

As principais alterações incluem: Reforço da rigidez torcional do chassis; Suspensão com novos componentes e afinação revista para maior precisão; Melhorias na aerodinâmica, com foco na força descendente; Novos ajustes no grupo motopropulsor e nos sistemas de controlo eletrónico, como ABS e controlo de tração; Introdução de uma nova válvula de distribuição ativa.

O piloto Dirk Müller, da Multimatic Motorsports, desempenhou um papel central nos testes em simulador e na pista, sendo responsável pela volta mais rápida agora registada. O Mustang GTD entra em produção na primavera de 2025, com as versões de cliente a incorporarem já todas estas evoluções técnicas. A Ford reafirma assim a sua aposta na engenharia de alto desempenho aplicada a modelos de estrada, inspirada diretamente pela competição.