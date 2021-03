Filipe Albuquerque recebeu Voto de Congratulação da Assembleia da República

Filipe Albuquerque recebeu ontem, na Assembleia da República o Voto de Congratulação pelos feitos conseguidos ao longo da sua carreira desportiva, mas sobretudo pelas recentes conquistas: o título de Campeão do Mundo de Resistência LMP2, de Campeão do European Le Mans Series, da vitória nas 24h de Le Mans na categoria LMP2 e ainda pela recente vitória nas 24h de Daytona.

A iniciativa foi aprovada por unanimidade em sessão plenária que foi apresentada pela comissão parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Filipe Albuquerque esteve presente no decorrer da sessão, a assistir nas galerias e depois da aprovação foi aplaudido por todos os deputados presentes.

No final, Filipe não escondia o orgulho: “Ver o nosso trabalho reconhecido por unanimidade na Assembleia da República deixa-me muito feliz. Todo o esforço, trabalho e empenho deram os seus frutos. Só posso estar agradecido e dizer que vou continuar a dar o meu melhor para elevar o nome de Portugal pelo mundo fora”.