Filipe Albuquerque e Miguel Oliveira candidatos a ‘Desportista do Ano’ da CDP (Vote Aqui)

Tanto a FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) como a FMP (Federação de Motociclismo de Portugal) têm pilotos na calha para ser considerados “Desportista do Ano” da Confederação do Desporto de Portugal. São cinco os candidatos masculinos finalistas: Filipe Albuquerque (automobilismo), Fernando Pimenta (Canoagem), João Almeida (Ciclismo), Cristiano Ronaldo (Futebol) e Miguel Oliveira (Motociclismo).

Sabemos que a concorrência é forte, mas em 2020, quem conquistou o ‘mund’, para nós, foram apenas dois.

Pode votar aqui. É rápido, só tem que colocar o seu mail, mandam um link para a sua caixa, onde confirma os votos.

CLIQUE AQUI para votar, pode fazê-lo até às 17h do dia 23 de março.