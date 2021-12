Presidente da FIA clarifica escolha de Fabiana Ecclestone | AutoSport

O recém eleito presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, clarificou o envolvimento de Fabiana Ecclestone no organismo que tutela e que a escolha da vice-presidente para o desporto na América do Sul não tem qualquer ligação ao seu marido e antigo responsável pela FOM, Bernie Ecclestone.

Questionado sobre o potencial envolvimento de Bernie Ecclestone, Sulayem disse que Fabiana Ecclestone foi apenas escolhida devido ao trabalho que fez no Brasil.

“Isto é histórico para a FIA, a primeira mulher em toda a nossa história a ser nomeada. Não estamos a falar de comissões: estamos a falar do vice-presidente. Por isso, quando os contactei, não foi por causa dos seus nomes, mas por causa da credibilidade. E a escolha foi feita com base no mérito. Ela esteve envolvida na mobilidade no clube do Brasil, e esteve envolvida na F1 do Brasil. Tem o lado do desporto e da mobilidade, e esteve em duas comissões, por isso tem experiência. Bernie disse: ‘Tens de a convencer. Não tenho nada a ver com isso’. Foi aí que a sua ajuda parou”.

A equipa de Mohammed Ben Sulayem é composta por Carmelo Sanz de Barros (Presidente do Senado), Tim Shearman (Vice-Presidente para a Mobilidade) e Robert Reid (Vice-Presidente para o desporto automóvel), entre outros (ver caixa).

Cargo Nome Nacionalidade Proposto por Presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem Emirado Árabes Unidos N/A Presidente do Senado Carmelo Sanz de Barros Espanha Real Automovil Club de España Presidente-Delegado para o desporto Robert Reid Reino Unido Motorsport UK Presidente-Delegado para a mobilidade automóvel e turismo Tim Shearman Canadá Canadian Automobile Association Vice-Presidente para o desporto (Médio Oriente) (Médio Oriente) Abdulla Al Khalifa Bahrein Bahrain Motor Federation Vice-Presidente para o desporto (África) Rodrigo Ferreira Rocha Moçambique Automovel & Touring Clube de Moçambique Vice-Presidente para o desporto (América do Norte) Daniel Coen Costa Rica Automovil Club de Costa Rica Vice-Presidente para o desporto (América do Sul) Fabiana Ecclestone Brasil Confederacao Brasileira de Automobilismo Vice-Presidente para o desporto (Ásia-Pacifico) Lung-Nien Lee Singapura Motor Sports Singapore Vice-Presidente para o desporto (Europa) Anna Nordkvist Suécia Svenska Bilsportforbundet Vice-Presidente para o desporto (Europa) Manuel Avino Espanha Real Federación Española de Automovilismo