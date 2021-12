Mohammed ben Sulayem é o novo presidente da FIA | AutoSport

Mohammed ben Sulayem foi eleito para suceder a Jean Todt como presidente da FIA, nas eleições que se realizaram hoje, durante a Assembleia Geral. Sulayem derrotou Graham Stoker, que serviu como vice-presidente da FIA para o desporto sob a direção de Todt, com 61,6% dos votos.

Sulayem teve uma longa carreira como piloto de ralis, tendo ganho o Campeonato de Ralis do Médio Oriente da FIA por 14 vezes. Foi o primeiro árabe a ser eleito para o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, e anteriormente serviu como vice-presidente para o desporto na FIA. Foi um dos “obreiros” pela adição ao calendário de Fórmula 1 em 2009 do GP de Abu Dhabi.

Após a eleição, disse o novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem que: “Sinto-me muito honrado por ter sido eleito Presidente da FIA na conclusão da Assembleia Geral Anual em Paris de hoje. Agradeço a todos os clubes membros a sua estima e confiança. Felicito Graham [Stoker] pela sua campanha e pelo seu compromisso para com a Federação. Desejo expressar a minha infinita gratidão em nome da FIA e dos seus membros a Jean Todt por tudo o que foi alcançado ao longo dos últimos 12 anos. Estou empenhado em prosseguir o importante trabalho e fazer com que o desporto automóvel e a mobilidade dêem mais passos em frente”.

Entre os principais compromissos de Sulayem está transformar a FIA na principal protagonista sobre mobilidade sustentável; reforçar a diversidade e a inclusão; desenvolver novos mercados e audiências para assegurar o crescimento a longo prazo do desporto automóvel; abraçar as tecnologias digitais e reforçar o envolvimento mundial com as autoridades reguladoras. O novo presidente do organismo federativo, reforçou várias vezes, que era necessário expandir o desporto automóvel e melhorar as condições para o surgimento de jovens pilotos. Na apresentação do manifesto da candidatura, o ex-campeão mundial de WRC Robert Reid, e parte da equipa do agora presidente como vice-presidente para o desporto automóvel, afirmou que: “Somos ambiciosos para os nossos membros e para o desporto automóvel e é por isso que estabelecemos o objetivo de duplicar a participação no desporto automóvel dentro de quatro anos”.

Desde a apresentação da candidatura, Sulayem defendeu a necessidade absoluta de transparência financeira e operacional da FIA e o reconhecimento de que a diversidade está no cerne do desenvolvimento do desporto automóvel a nível mundial.

A equipa de Mohammed ben Sulayem é composta por Carmelo Sanz de Barros (Presidente do Senado), Tim Shearman (Vice-Presidente para a Mobilidade) e Robert Reid (Vice-Presidente para o desporto automóvel), para além de Daniel Coen (Vice-Presidente para o desporto automóvel América do Norte), Fabiana Ecclestone (Vice-Presidente para o desporto automóvel América do Sul) e Lung-Nien Lee (Vice-Presidente para o desporto automóvel Ásia-Pacífico) e Rodrigo Ferreira Rocha (Vice-Presidente para o desporto automóvel África).

Mohammed ben Sulayem torna-se o primeiro não europeu como presidente da FIA.