Jean Todt: “Podemos estar coletivamente satisfeitos com as nossas realizações” | AutoSport

Mohammed Ben Sulayem é o novo presidente da FIA, depois de Jean Todt ter sido o responsável máximo do organismo mundial durante 12 anos.

Jean Todt, agora antigo presidente da FIA, afirmou que depois do fecho deste capítulo, todos podem estar satisfeitos com o trabalho dos últimos 12 anos.

“Chegou ao fim um capítulo. Podemos estar coletivamente satisfeitos com as nossas realizações no desporto automóvel e na mobilidade segura e sustentável ao longo dos últimos 12 anos. Gostaria de agradecer calorosamente à minha equipa, à nossa administração e a todos os nossos clubes membros pelo seu inabalável empenho, entusiasmo e resiliência. Felicito Mohammed pela sua eleição como Presidente da FIA e desejo-lhe, à sua equipa e à Federação, o melhor sucesso para os próximos anos”, disse Todt no final da Assembleia Geral realizada hoje.